Este oficial! Laurențiu Reghecampf va deveni tată pentru a patra oară! Antrenorul a dezvăluit ce sex va avea bebelul său și al Corinei!

Fericirea este mare în familia lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul și soția sa, Corina Caciuc, urmează să devină, din nou, părinți. Bruneta este însărcinată pentru a doua oară, iar tehnicianul echipei Al-Tai a dezvăluit ce sex va avea bebelușul său și al Corinei. Detaliile se află mai jos, în articol.

În luna septembrie a acestui an, Laurențiu Reghecampf a părăsit Universitatea Craiova și a bătut palma pentru a antrena, din nou, în Arabia Saudită. Acum, bărbatul în vârstă de 48 de ani a devenit tehnicianul echipei Al-Tai. De altfel, peste hotare nu a plecat singur, ci însoțit de partenera sa de viață, Corina Caciuc.

Bruneta în vârstă de 30 de ani va deveni mămică pentru a doua oară. Cei doi au împreună un băiețel, care a venit pe lume în data de 19 mai 2022. În luna septembrie a anului trecut, cei doi l-au botezat pe micuțul lor, Liam. De altfel, Laurențiu Reghecampf mai are doi copii din căsniciile anterioare. Și anume, pe Laurențiu Jr., din mariajul cu Anamaria Prodan, și pe Luca, născut în 2002, în urma căsniciei cu Mariana Pfeiffer.

Laurențiu Reghecampf va deveni tată pentru a patra oară și a aflat sexul bebelușului

De data aceasta, Laurențiu Reghecampf a postat pe rețelele de socializare o imagine prin care îi anunță pe urmăritorii săi că va deveni tătic pentru a patra oară. Antrenorul român este în culmea fericirii! În dreptul fotografiei respective, Reghe a notat următorul mesaj: „Te iubesc ❤️❤️❤️🙌🎉🎉🎉”. De altfel, a aflat și care va fi sexul bebelușului. A fost pregătit un tort special cu inimioare și un ursuleț, având mesajul: „Fetiță sau al 4-lea băiat?”. Așteptarea, însă, a ajuns la final și a aflat sexul bebelușului. Va fi tătic de băiat!

Cum a debutat povestea de iubire dintre antrenor și Corina Caciuc

Reghe mărturisea, în cadrul unui podcast, cum s-a cunoscut cu partenera lui, Corina Caciuc. Povestea de iubire a debutat, după ce antrenorul a văzut-o la un eveniment și, apoi, a căutat-o.

„Ne-am cunoscut acum aproximativ 2 ani, 1 an și 8 luni cam așa. Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct. Doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura cu ea. La tot ce vorbește Anamaria e greu ca cineva să mai vadă realitatea. Dar nici nu contează până la urmă cum ne-am cunoscut, important e ce simți pentru persoana respectivă. Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă și mi-aș dori ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, spunea Laurențiu Reghecampf, în podcastul lui Cătălin Măruță.

