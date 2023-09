Reghe s-a “transferat” în Arabia Saudită, alături de Corina: ”Suntem fericiți de această nouă experiență”

Laurențiu Reghecampf (48 de ani) a părăsit, din nou, SuperLiga pentru o nouă aventură în Golf. Tehnicianul a bătut palma cu Al-Tai. Frumoasa lui partenera de viață, Corina (30 de ani), îi va fi alături și-l va susține necondiționat. CANCAN.RO a obținut în exclusivitate prima reacție a tehnicianului.

Laurențiu Reghecampf s-a întors în Arabia Saudită și ar urma să fie antrenor la echipa Al-Tai. Gurile rele au speculat faptul că fostul antrenor al echipei din Craiova și-ar fi ”abandonat” soția și pe micuțul Liam în România, însă lucrurile nu au stat deloc așa. Reghe s-a “transferat” in Arabia Saudită, alături de Corina.

”Nimic nu ne umbrește bucuria trăită”

Tehnicianul ne-a declarat faptul că este un bărbat cu adevărat împlinit, iar Dumnezeu a așezat lucrurile așa cum și-a dorit. În ciuda zvonurilor, Reghe și Corina nu au întâmpinat nicio problemă cu viza. Atât soția, cât și fiul lor, Liam Simeon, pot merge oricând în vizită în Arabia Saudită.

“Dumnezeu a așezat lucrurile așa cum ne-am dorit! Eu și Corina suntem fericiți de noua experiență din Arabia Saudita. În ciuda zvonurilor, n-am întâmpinat nicio problemă cu viza. Este o țară turistică și atât Corina, cât și Liam pot veni oricând aici! Nimic nu ne umbrește bucuria trăită!”, a declarat Laurentiu Reghecampf în exclusivitate pentru CANCAN.

După ce Universitatea Craiova a învins pe Sepsi, scor 2-1, Laurențiu Reghecampf i-a anunțat pe oficialii clubului oltean că va părăsi echipa. Al-Tai i-a plătit clauza de reziliere a contractului în valoare de 300.000 de euro, iar tehnicianul va reveni în Golf, unde a mai pregătit pe Al-Hilal, Al Wahda, Al-Wasl și Al Ahli. Al-Tai este echipa pe care a pregătit-o recent și Mirel Rădoi, în perioada ianuarie – mai 2023.

Cum s-au cunoscut Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Necunoscute sunt căile dragostei. Cine nu a savurat măcar o dată paginile unei cărți de iubire cu EL și EA?! Ei bine, între Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se poate spune că a fost dragoste la prima vedere. Acum aproximativ trei ani, tehnicianul a remarcat-o pe actuala parteneră la un eveniment și a simțit din prima că-i este sufletul pereche. Și așa a fost.

Tehnicianul a fost cucerit iremediabil de tânăra de 30 de ani, iar cel mai arzător vis avea să se materializeze în cel mai frumos mod posibil. Ulterior, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au devenit părinții unui băiețel superb, Liam Simeon (Vezi AICI detalii).

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea.Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă!”, a spus Laurențiu Reghecampf.

