„Botezul anului 2022” a avut la loc într-o locație de lux din zona de Nord a Capitalei. Laurențiu Reghecampf și iubita lui, Corina Caciuc, și-au creștinat fiul, pe Liam Simeon, iar responsabili cu buna dispoziție au fost cei mai reprezentativi artiști ai momentului. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, ce voci de aur au întreținut atmosfera la petrecere, precum și imagini de senzație cu fericiții părinți pe ringul de dans. A fost show total, nu glumă!

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au organizat, la Clubul Diplomatic, un party de cinci stele, cu ocazia creștinării băiețelului pe care îl au împreună. Invitații au fost aleși – așa cum era de așteptat – pe sprânceană, la fel și artiștii care să ducă evenimentul pe cele mai înalte culmi. Și, într-adevăr, fiecare bănuț investit a meritat! A fost chef în toată regula, iar CANCAN.RO a fost singura publicație din România prezență la fața locului.

Au cântat cei mai în vogă artiști

Spectacolul muzical a fost asigurat de Marius Mihalache & Band, Robert Jacks și Fata cu Vioara, dar și de Costel Biju și Elis Armeanca. Toți au făcut un show unic, iar invitații cu greu au putut fi ținuți la mese. Toată acțiunea a avut loc pe ringul de dans.

Petrecerea s-a „spart” luni dimineață, deși cei prezenți și-ar fi dorit, probabil, ca distracția să mai continue. Ce este frumos se termină, însă, și repede, nu-i așa?

Să revenim însă la „eroii” principali ai serii. Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au fost de vis! Au stat, mai tot timpul, lipiți unul de celălalt și s-au sărutat cu foc pe melodiile artiștilor enumerați mai sus.

Dedicațiile au curs gârlă până în zorii zilei. Fără număr! Inclusiv antrenorul lui Neftchi Baku a băgat mâna în buzunar și, la un moment dat, l-a răsplătit pe Costel Biju cu 500 de lei. Însă, cu siguranță, cântărețul de manele a primit „grosul” după eveniment.

„Haide, spune cine ți-ar da inima, spune, Reghe…”

Costel Biju a cântat până la epuizare pentru Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, cuplul fiind vizibil emoționat, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Amândoi au avut, însă, puterea să fredoneze melodiile alături de artist.

„Haide, spune cine te iubește așa / Haide, spune cine ți-ar da inima / Haide, spune cine ca mine te iubește / Spune, Reghe… / Haide, spune cine te iubește așa / Haide, spune cum o face Corina / Haide, spune cine ca mine te iubește / Spune, Reghe…„, a cântat artistul la microfon.

Dedicații peste dedicații. „Nu am să te părăsesc câte zile voi avea!”

În tot acest timp, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se țineau în brațe și se sărutau cu patimă. Nici antrenorul nu s-a lăsat mai prejos și, la rândul lui, i-a dedicat mai multe melodii frumoasei sale partenere.

„În viața mea, eu nu am mai iubit așa / Azi mi-am găsit dragostea și liniștea / E fericită și cum îmi râde inima / Mă simt iubit cel mai mult de Corina /Am un bărbat de nota 10 / Nu se trece peste Reghe și el, se vede, mă iubește / Eu te-am ales, te-am ales să fii a mea / Și nu am să te părăsesc câte zile voi avea„, a mai cântat Costel Biju.

Cu greu și-a putut stăpâni lacrimile Corina Caciuc când auzea versurile. Laurențiu Reghecampf i-a fost, însă, alături și a susținut-o în permanență.

