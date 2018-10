Eugen Neagoe: „A fost o victorie foarte frumoasă!”

Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, a ținut să-și felicite elevii după victoria cu 3-2 de la Ovidiu cu Viitorul și să-i dedice victoria lui Istvan Fulop care a fost recent supus unei intervenții chirurgicale, urmând a revni pe teren de anul viitor.

„Cred eu că a fost o victorie foarte frumoasă și aș vrea să i-o dedic lui Fulop, ne lipsește. Ne va lipsi o perioadă lungă și este un jucător important pentru noi și pentru vestiar. Viitorul e o echipă cu jucători de echipa națională, dar și noi am fost un grup unit. E meritul jucătorilor în totalitate pentru această victorie frumoasă. Le-am spus jucătorilor la pauză să fim mai agresivi, să mergem în terenul lor cât mai mult. În mare, ne-am achitat de tot ce am pregătit. Din păcate am primit din nou două goluri din faze fixe. Chiar am avut o discuție cu ei. Le-am spus că ne aflăm într-un moment bun și că putem câștiga jocul. Toți au făcut un joc foarte bun. Este victoria tuturor și dacă vom continua pe această linie vom mai câștiga multe jocuri. Suntem o echipă de grea, am mai spus asta și în iarnă. Am pierdut doar două jocuri în ultimele 14 deplasări”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Echipa pregătită de Eugen Neagoe a deschis prin Igor Jovanovic (min. 7), la primul său gol în Liga I, dar Viitorul a egalat la scurt timp, prin fundaşul Srgian Luchin (min. 13), marcator de asemenea în premieră pentru echipa lui Gheorghe Hagi, 1-1 fiind și scorul primului mitan.

Oaspeții au trecut din nou în avantaj, în repriza secundă, după golul semnat de Joseph Mensah (min. 66), ghanezul trecându-și în cont prima reușită în Liga I. „Puștii” lui Gică Hagi au reacționat și au egalat prin Tudor Băluţă (min. 81), dar scorul final avea să fie stabilit de Ibrahima Tandia (min. 86) care a adus victoria oaspeţilor printr-o reuşită superbă, un şut la colţul lung.

Cu acest succes, Sepsi a egalat la puncte Viitorul și chiar i-a depășit pe constănțeni în clasament având un golaveraj mai bun.