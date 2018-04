Ex-iubitul Silviei (Bravo, ai stil!) s-a dat cocoș și… Rezultatul e vizibil!

Ștefan Manolache, ex-iubitul Silviei (Bravo, ai stil!) și fiul unui politician din Iași, patron de firmă de taxiuri, a încasat-o serios după ce s-a dat cocoș. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut detalii picante despre scandalul din care ”Prințișorul taxiurilor” a ieșit destul de șifonat.(CITEȘTE ȘI: FATA CATINCĂI ROMAN, ÎN VACANȚĂ ALĂTURI DE FIUL UNUI POLITICIAN)

Recent, Ștefan Manolache, băiat de bani gata care a făcut furori printre frumusețile din București, a fost în centrul unui scandal. O sursă din anturajul tânărului a povestit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, că altercația în care a fost implicat Ștefan s-a petrecut pe fondul unui conflict mai vechi, dar și al consumului de diverse licori. Cert este că ”Prințișorul taxiurilor” și-a „furat-o” de la un temut interlop, membru al Clanului Sportivilor. (NU RATA, AICI: PRINŢIŞORUL TAXIURILOR A ”ÎNFIAT-O” PE FIICA SILVIEI DE LA ”BRAVO, AI STIL!)

”Nu știu de la ce a pornit bătaia, dar i-am văzut când își împărteau pumni și picioare. Din tot scandalul, Ștefan a ieșit cel mai șifonat”, ne-a mărturisit un apropiat de-al tânărului.

Mai mult decât atât, după ce a încasat-o serios, ”Prințițorul taxiurilor” a ținut morțiș să se laude cu isprava sa prietenilor din mediul virtual. În urmă cu câteva ore, Ștefan Manolache a postat pe contul său de socializare un video în care urmele scandalului se văd destul de clar.

Plin de vânătăi și cu fața tumefiată, semn clar că a fost protagonistui unei bătăi în toată regula, Ștefan s-a destăinuit internauților: ”Recomand cu încredere produsele naturale pe bază de șmecherie. Dacă vedeți, machiajul rezistă și a doua zi”. (CITEȘTE ȘI: „PRINŢIŞORUL” TAXIURILOR, FIU DE POLITICIAN, ŞI-A IEŞIT DIN MINŢI ŞI…)

A combinat mai multe frumuseți din showbiz

”Prințișorul taxiurilor” este un adevărat ”Don Juan”. Tânărul se poate mândri cu un veritabil palmares al frumuseților din showbiz-ul autohton la care ”a marcat”. După ce a cochetat o vreme cu Silvia de la ”Bravo, ai stil!”, Ștefan Manolache a combinat-o pe colega acesteia Adela Tecuceanu, finalista celui de-al doilea sezon ”Bravo, ai stil!”. Iar, în urmă cu câteva luni, Ștefan a plecat într-o vacanță de lux cu… nepoata fostului premier Petre Roman. (NU RATA, AICI: I L-A „FURAT” FOSTEI COLEGE DE EMISIUNE, SILVIA)

„Da, este adevărat. Am plecat ieri (17 martie) împreună spre Spania, într-adevăr. Mâine o să plecăm spre Italia, prin Monaco şi apoi vom merge acasă… nu ştiu, până luni marţi. Nu, suntem un grup mai mare de prieteni. Noi am plecat împreună, pentru că am plecat mai târziu. Da, avem o relaţie frumoasă de prietenie, doar atât. Suntem prieteni, ne cunoaştem de mai mult timp. Eu am ieşit dintr-o relaţie recent, nu am timp de aşa ceva în momentul de faţă. Am venit într-adevăr într-o vacanţă pentru că aveam nevoie de o pauză, dar s-a nimerit să zburăm împreună. Ne cunoaştem de mult timp, da, ne cunoaştem de ceva timp. Eu abia am ieşit dintr-o relaţie cu adevărat, aia da, a fost o relaţie cu Adela şi nu vreau să creăm aşa o chestie pe tema asta şi interpretările sunt diferite de la om la om”, a declarat, la momentul respectiv, Ștefan Manolache.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)