Ex-soția concurentului de la ”Te cunosc de undeva” a rămas cu mașina după partaj. Ce o mai leagă, în plus, pe sexy-blondină de “fost”

În toamna anului 2020, la aproximativ un an de când au semnat actele în fața ofițerului de stare civilă, Andrei Ștefănescu și Antonia, soția lui, au decis să divorțeze, în mare secret. În urma partajului, fosta parteneră a concurentului de la ”Te cunosc de undeva” a rămas cu bolidul de lux al familiei. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de ultimă oră cu ex-soția cântărețului.

Antonia și Andrei au susținut că despărțirea s-a produs într-un mod amiabil și că se înțeleg bine pentru fiul lor. La partaj, blondina se pare că a fost cea care s-a ales cu mașina.

După divorț, s-a întors la muncă

Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o pe Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, în zona 1 Mai din Capitală, acolo unde se află și unul dintre sediile Antenelor. Din câte se pare, în afară de băiețelul lor, cei doi foști soți sunt legați și de locul de muncă. După divorț, Antonia se pare că și-a reluat activitatea tot în trustul Antenelor.

În timpul mariajului cu Andrei Ștefănescu, blondina s-ar fi lovit de un refuz categoric din partea fostului solist de la ”Alb Negru” cu privire la munca de la Antena Stars. Acum, după ce a redevenit o femeie liberă, Antonia se bucură de job-ul mult visat.

Într-o formă de zile mari, care demonstrează că a trecut cu bine peste divorț, Antonia s-a prezentat la muncă. Și-a parcat bolidul de lux chiar în fața sediului și, după ce și-a aranjat ținuta și și-a adunat câteva lucruri de prin mașină, s-a îndreptat către sediul Antenelor.

Au divorțat în secret, la notar!

Antonia și Andrei Ștefănescu au divorțat în secret la un an de la cununia civilă, unde fiul lor a fost cavaler de onoare. Anunțul despărțirii oficiale a fost făcut de cei doi pe conturile lor de Instagram, unde au așternut câteva rânduri copleșitoare.

“Dragii noștri, după cum bine știti, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi, am hotărat că este momentul să vă informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri.

Dupa 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact, la mijlocul acestei veri, am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie, am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai", se arăta în comunicatul făcut public de cei doi foști soți pe Instagram.

