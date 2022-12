Ex-vedeta Antenei: Oh, my God... Toată lumea îmi scria! S-a filmat goală și a postat pe Instagram, iar acum...

Diana Constantin vine cu prima reacție, după ce s-a văzut dezgolită în CANCAN.RO. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit cum au ajuns imaginile interzise minorilor pe rețelele de socializare.

Miercuri dimineața, Diana Constantin a postat pe Instagram un videoclip în care îi ura unui bărbat o dimineață la fel de minunată ca ea. În sânii goi, întinsă pe pat, tânăra s-a filmat, neștiind că imaginile vor ajunge, gratuit, sub ochii a mii de internauți. (VEZI AICI DETALII)

Abia la o zi după ce a lansat videoclipul deocheat pe Instagram și Facebook, vedeta de la Antena 1 și-a dat seama ce a făcut și a reglat situația. Era, însă, prea târziu. Contactată de reporterul CANCAN.RO, Diana a povestit totul.

„Am vrut să salvez clipul în telefon și, din greșeală, l-am postat. Apoi, mi-am dat seama, l-am șters de pe Instagram, dar, după ce l-am șters, a rămas pe Facebook și acolo a stat vreo câteva minute, până când mi-am dat seama că nu era șters. Toată lumea îmi scria! … Oh, my God, ce greșeală am făcut. Am șters imediat clipul, dar văd că a ajuns și la voi”, a spus Diana Constantin, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cu ce se ocupă Diana Constantin

În cadrul unui interviu, una dintre cele mai dorite femei a dezvăluit că are trei job-uri și se descurcă perfect de una singură. Conform spuselor sale, Diana Constantin se ocupă și de un site de adulți, dar are și o colaborare cu un salon și o agenție pentru recrutarea modelelor.

„Sunt concentrată pe evoluția mea spirituală, mentală și pe carieră. Colaborez cu un salon pe partea de cosmetică în care investesc muncă multă și bani pentru cursuri de specializare. Mai am și un site pentru adulți cu care mă ocup și agențiile de modele cu care colaborez pentru diferite reclame. În prezent muncesc mult și nu am timp decât pentru mine și proiectele mele”, a spus fosta vedetă TV, în urmă cu ceva vreme, pentru CANCAN.RO.

Diana Constantin, scene interzise la „Insula Iubirii”

În urmă cu câțiva ani, Diana Constantin a participat la Insula Iubirii alături de Ben, Pollak Bohus pe numele lui real. Cum tentația era mare, tânăra s-a despărțit de controversatul afacerist pentru Andy, ispita de nerefuzat.

Sezonul din 2018 din „Insula Iubirii” a fost cât se poate de piperat, mai ales atunci când Diana Constantin și Andy au întreținut relații intime în timpul filmărilor, chiar dacă Ben era încă în Thailanda.

