Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut în fața Faimoșilor. Giani Kiriță i-a înjurat, deranjat fiind de stategia Războinicilor de a juca împotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut!

„Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele astea, stii? Petardele astea de… glume. Nu glume, injectiile astea urate. Sa ne faca fetita, sa ne faca penibili. Nu-mi exprima deloc sportivitate”, a spus Ștefan.

„Bai, ma crezi ca eu as avea curaj sa ma iau in gura cu ei? Bataie. Dar tu stii cat tac si ma calmez? Da, iese (n.r. – cu bataie), frate. Eu nu dau inapoi. Pe mine nu ma intereseaza, frate. Esti nebun, mai bine stau calm. Un gest scarbos sa arunce cu apa-n noi. Pai se baga si Belbita, ca fairplay. Ce fairplay, ma, nebuno, cand tu ne injuri pe noi. Ma jur pe ce am mai scump ca eu am curaj sa ma bat cu el, cu o mana. Esti nebun la cap. Cu o mana. Nici nu-l las sa se apropie de mine. Sa …. familia mea daca nu-i rup picioarele! Esti nebun. Ca nu mai cu picioarele il bat. Cu o mana ma bat cu el. Ma jur. Stanga mi-o leg la spate”, a spus Ionuț Rusu.

„Aruncă cu apă în noi, ne înjură pe toți”, a replicat Alina.