Exalon, 28 septembrie. Toți Războinicii s-au trezit speriați de cutremurul puternic produs în Republica Dominicană. Doru a mărturisit că nu a trecut niciodată prin așa ceva: „Se mișcă tare cabana. Din câte au fost, să se miște cabana așa, niciodată!” (Citește și Roxana Vancea, scene de infarct la EXATLON! Fanii sunt în delir)

Exatlon, 28 septembrie: „Eu dormeam afară!”

„Eu dormeam afară, dar cred că dormeam atât de bine, încât n-am simțit că dorm în ploaie. A venit iar Silași să mă trezească, să mă bage în baracă. La vreo cinci minute, cred că nu am apucat să adorm, a fost un mare cutremur. Prima dată am avut impresă că am început să am vedenii, am început să o iaur razna, de multe ori am impresia în competiția asta și am zis să tacă, că dacă am luat-o eu razna nu mai contează. Dar a început și Diana să țipe că e cutremur. Doru a fugit din baracă. Din ce spune el, a ieșit să ne salveze, nu știu ce să cred, că aici suntem sub cerul liber, singurul lucru care putea să ne rănească era baraca”, a spus Ana Otvos, în ediția Exatlon, 28 septembrie.

Și Corina s-a speriat de seism: „În dimineața asta, cu toții ne-am trezit un pic mai răvășiți pentru că azi-noapte a fost o ploaie foarte puternică, iar după acea ploaie puternică a venit un cutremur puternic".