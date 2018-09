Exatlon, 27 septembrie. Războinicul Iulian doarme cu fetele. ”Scoate un sunet ciudat cu dinții…”

Exatlon, 27 septembrie. Războinicul Iulian doarme cu fetele în cameră, fiindcă – spune el – acestea au dorit așa. Privit ca un adevărat Don Juan al Războinicilor, Iulian este, acum, exponentul proverbului care spune ”Între două nu te plouă, între patru te ia dracu`!”

Chiar el recunoaște că are, în același timp, noroc și ghinion. Numai că norocul de a fi alături de fete în timpul nopții vine și cu un dezavantaj – concurentul scoate un sunet ciudat, printre dinți, atunci când doarme, iar asta le deranjează pe fete și nu poate dormi între ele.

”Am noroc și ghinion. Am fost acceptat de fete să adorm între ele, am avut noroc, dar de fapt am ghinion. Scot un sunet ciudat cu dinții și nu pot dormi între ele”, declară Războinicul.

Pe de altă parte, Ana Otvoș l-a ironizat pe Iulian: ”Are un ghinion atât de mare, încât eu dorm afară din baracă doar să pot să dorm o oră-două pe noapte. Am vrut să dorm cu el, recunosc, îmi place să dorm cu Iulian… Nu-mi place să dorm cu Iulian. Îmi place să dorm cu cineva, nu-mi place să dorm cu singură. Nu avem cum să dormim, eu dorm afară din baracă și el doarme în baracă”.

Exatlon, 27 septembrie. Jocuri de cuvinte între Războinici

Și Ana Otvoș vorbește despre modul ciudat în care respiră Iulian: ”Scoate un sunet ciudat din dinți și nu pot să dorm deloc”

În continuare, Iulian s-a referit și la Naomi: ”Nu recunoaște, dar mă călărește de fiecare dată”. Precizarea Războinicului a fost un răspuns pentru Corina. Aceasta spusese că Iulian a dormit, de fiecare dată, între Naomi și Simi. Asta fiindcă Naomi ar fi recunoscut că se simte mult mai în siguranță știindu-l pe Iulian acolo.

Cosmin Cernat s-a amuzat auzind declarația lui Iulian. Și a ținut să precizeze: ”Iulian a folosit un termen din echitație. Nu pot să îl reproduc”. La rândul ei, Naomi a dorit să aducă o rectificare: ”Nu-i corect. Rectific ce-a zis Iulian. Nu-mi doresc să dorm neapărat cu el”.

Numai că Iulian a continuat ”jocul”: ”A zis că m-a luat în brațe”!

Iulian Pîtea a fost unul dintre numele surprinzătoare în sezonul doi al show-ului concurs Exatlon

Unul dintre numele surprinzătoare de tabăra războinicilor este braşoveanul de 21 de ani Iulian Pîtea. Acesta este fost component al lotului naţional de sărituri cu schiurile. Mai mult, s-a clasat pe locul doi în finala unui alt concurs de anduranţă: Supravieţuitorul de pe ProTV, difuzat în urmă cu doi ani.

