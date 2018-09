Lili Sandu, primele declarații după ce a fost eliminată de la Exatlon: ”Unii joacă un rol la Exatlon”

Lili Sandu a fost eliminată de la Exatlon, iar acum vedeta a dat și primele declarații despre experiența pe care nu o va uita niciodată.

Lili Sandu Este extrem de mândră de ea pentru că a reușit să reziste atâtea săptămâni în cadrul competiției. Vedeta a demonstrat că poate ieși din zona ei de confort și a atins limite pe care nu credea că le poate depăși vreodată. Lili Sandu a acuzat probleme medicale la umăr. Ea s-a accidentat acum câteva zile, iar accidentarea s-a dovedit a fi destul de serioasă – i-a sărit umărul din articulaţie. Totuși, vedeta a impresionat pe toată lumea când a decis să ducă proba până la final, în ciuda durerilor mari. (CITEȘTE ȘI: EXATLON ROMÂNIA. MARIANA, FOSTA RĂZBOINICĂ DIN SEZONUL 1, A FOST UMILITĂ LA TIMIȘOARA!)

„M-am intors fix cand trebuia sa ma intorc. Am venit bine. Cred foarte mult in destin, cred ca parcursul meu a fost exact cat am putut sa arat, am demonstrat ca pot sa ies din zona mea de confort, sa ating limite pe care nu credeam ca le pot depasi. Pentru mine a fost un proiect pentru dezvoltarea mea personala. Au fost emotii mari despre competitie, nu despre conditii. Am trait cu orez si naut, asta mananc in fiecare zi si acasa. Am fost alaturi de oameni extraordinari. Toti! Ma refer la cei cu care am plecat din Romania, in avion. Unii joaca un rol la Exatlon. Cat am stat eu acolo, nu au picat masti. A fost o experienta extraordinara. Sunt bucuroasa ca am avut mult curaj!”, a declarat Lili Sandu în cadrul unei emisiuni TV.

Lili Sandu, în lacrimi după ce a fost eliminată

Lili Sandu și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când a fost nevoită să se despartă de colegii ei din Republica Dominicană. Actriței i-a părut rău că a fost eliminată, dar a avut numai cuvinte de laudă cu privire la experiența indită prin care a trecut. (VEZI ȘI: VLADIMIR DRĂGHIA, DEZVĂLUIRI DESPRE EXATLON!)

„În general mă pricep cu vorbele, acum, însă, sunt extrem de emoționată. Pentru mine Exatlon a fost o provocare extraordinară. Mi-am dorit să-mi depășesc limitele cum nu am făcut niciodată. Plec cu capul sus și cu inima împăcată. Mă simt onorată să fi făcut parte din această echipă. Am fost inspirată de colegii mei, adevărați campioni. Întotdeauna îmi voi aduce aminte de primul punct. Am venit cu gândul să înscriu un singur punct, dar până la urmă au fost șase. Sper că nu am dezamăgit pe nimeni, dar mă bucur că am avut curaj să încerc”, a fost mesajul cu care Lili Sandu s-a despărțit de colegii ei de echipă.