Exatlon 3 noiembrie. Scandal răsunător între Cristina și Paula din echipa “Faimoşilor”! “Nu-mi spui tu mie! Nu te înghit“

Ediția din seara de sâmbătă, 3 noiembrie, de la “Exatlon” a fost una a furiei și a țipetelor. Toate astea după ce două dintre concurentele din echipa “Faimoşilor” s-au luat la ceartă. Prezentatorul emisiunii a intervenit în scandalul aprins.

Cristina, una dintre participantele din echipa “Faimoşilor” de la “Exatlon”, a cedat în fața atitudinii pe care o are coechipiera ei, Paula. Bruneta i-a spus noii concurente de la “Exatlon” clar și răspicat lucrurile care o deranjează.

“Faci fiţe de când ai venit. Nu ai venit tu aici să-mi dai sfaturi mie despre un traseu pe care l-au făcut de atâtea ori şi tu habar nu ai. (…). Nu, că nu te înghit, e vorba de cum vorbești cu toată echipa. Nu te mai exclude din echipă, că şi tu faci parte din ea. Fetiţă! Fetiţă, nu-mi spui mie să tac. Ai venit de trei zile şi îmi dai sfaturi pe traseu”, a ţipat Cristina, una dintre concurentele de la show-ul filmat în Republica Dominicană.

“Cristina, un lucru îţi zic. Vezi că am aproape 30 de ani şi nu sunt copil. Nu mă înghiţi, gata, nu mai vorbi cu mine, că e simplu. Taci! Gata! Gata, taci! Te rog eu frumos!”, a răbufnit Paula.

Cosmin Cernat a intervenit între cele două concurente pentru ca discuția să nu degenereze.

“Eu nu o consider o ceartă. Am cerut doar să fiu lăsată să vorbesc liber. Tensiunile s-au adunat, însă am rezolvat”, a declarat după incidentul răsunător Paula.

“A fost un schimb de reprici între noi, Paula făcea câteva observaţii, discutând cu noi ca şi cum nu ar face parte din echipă. Era ea şi noi. Am discutat şi s-a rezolvat”, a mai spus Cristina ulterior.