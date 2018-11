Exatlon 4 noiembrie. De ce a fost eliminat Ciprian Silași

Emisiunea Exatlon difuzată în data de 4 noiembrie a fost una plină de emoții, Ciprian Silași a fost eliminat din competiție. Războinicii au fost în lacrimi după ce au pierdut jocul de eliminare în fața Faimoșilor și i-au trimis la duel pe Doru Mesașan, jucătorul cu cele mai slabe performanțe, și pe Ciprian Silași, nominalizatul echipei și unul dintre cei mai bine dotați atleți. Ciprian Silași a pierdut la două puncte în fața coechipierului său, care se afla la cel de-al treilea joc de eliminare de când a început cea mai dură competiție televizată.

„M-am inscris la pentru fiul meu. Am vrut ca el sa fie mandru de mine. e un fenomen complex. Aici traim momentele de fericire, si de tristete, impreuna. Eu nu am facut armata acasa, nu am facut sport, si ma bucur ca am venit la acest show-fenomen, ca m-am autodepasit. Ma simt ca in filmele cu soldati americani si nu pot decat sa ma bucur ca am ajuns pana la acest nivel, ca nu sunt cel mai slab concurent din si ca am depasit pragul de 2 luni de zile „ declara emoționat până la lacrimi Ciprian, înainte de confruntarea cu Doru.

De ce a fost eliminat Ciprian Silași

După un meci extrem de tensionat, în care fiecare dintre cei doi războinici păreau că sunt în avantajul, scorul fiind unul destul de strâns, Doru Meseșan a fost cel care a rămas în competiție, iar Ciprian Silași a plecat acasă. Cântărețul de muzică populară n-a rupt „Blestemul Dacului” fiind cel de-al treilea concurent trimis acasă, după Călin Novăcescu și Cătălin Dumitrescu, în urma duelului cu același Meseșan.

Despărțirea de echipă a fost una emoționantă, promisiunile de revedere au curs și „Mister Holliday”, așa cum l-au poreclit colegii săi de echipă, se va întoarce acasă cu multe mesaje pentru cei dragi concurenților rămași în Republica Dominicană.

„Imi pare rau ca n-am putut sa fac mai mult pentru aceasta echipa faina, care s-a dovedit a fi mai mult decat o echipa, s-a dovedit a fi o frumoasa familie. De-abia acum incepe viata noastra ca familie, pentru ca mare parte dintre noi, cei care suntem in aceasta echipa, o sa tinem legatura si o sa fim apropiati. Am cunoscut oameni faini, si ma bucur foarte mult ca nu am pierdut timpul. Am castigat in 2 luni de zile, cat am fost in competitie, lucruri si oameni faini„, au fost cuvintele de rămas bun ale lui Ciprian Silași înainte de a se reîntoarce în țară la familia sa, dar mai ales la fiul său, Mladin.

Cine este Ciprian Silași?

Surprinzător sau nu, Ciprian Silaşi este un sibian pasionat de muzică populară. Este considerat unul dintre cei mai frumoşi cântăreţi de muzică populară, iar povestea lui de viaţă este fabuloasă. A lăsat cariera de model, pe locul doi, pentru muzică. Puţini îl ştiu ca fiind tânarul care defila pe marile podiumuri ale lumii, prezent în pictoriale, coperte de reviste sau ca prezenţă pentru designeri cunoscuţi în toată lumea. De câtiva ani, viaţa l-a readus la pasiunea sa din copilărie, muzica. În ultima vreme i-a dedicat mult timp si a cântat în faţa oamenilor în cadrul mai multor emisiuni de folclor, spectacole sau la diverse evenimente. Astăzi, oamenii îl urmăresc la televizor şi îl recunosc ca artist.

„Toată lumea îmi spunea să fac modă. La un moment dat am plecat din ţară să îmi găsesc de lucru, iar într-un restaurant un designer mi-a propus, în timp ce îl serveam, să fac poze pentru el, să fac prezentări. În felul acesta a început ,,nebunia”. La întoarcerea în ţară am început să iau legatura cu agenţiile din Bucureşti şi să încep o colaborare. Aşa a început totul, mai mult dintr-o joacă„, povesteşte Ciprian Silaşi. Citește și: Mama si iubita lui Ciprian Silasi, despre reactiile sale acide din ultima perioada: „A fost provocat!”

Dragostea pentru cântecul popular i-a fost insuflată de părinţi, iar după ce tatăl său nu a mai fost a început să ia lecţii de canto şi să se dedice muzicii. „Într-o anumită perioadă mergea treaba cu modelling-ul, în alta nu. Am început să urmez ore de canto să mă recreez, să ies din monotonie si sa îmi animez timpul, apoi am constientizat, în urma sfaturilor date de profesoara mea, ca am potential si am încercat sa ma îndrept într-o directie corecta si rentabila pentru mine ca persoana. Am început prin canto clasic, dar dupa doi ani am mers spre muzica populara pentru ca îmi era mai drag, ma caracteriza, fiind si crescut la tara, m-am regasit mai mult în această latură„, a mai dezvăluit Ciprian.

Deşi recunoaşte că muzica este aproape totul pentru el, cea mai importantă nealizare a sa este fiul său Mladin. Vocea îi tremură de fiecare dată când îi pronunţa numele. Ciprian ne-a povestit că îi dedică mult timp fiului său, se joacă împreună, colorează, îi face toate poftele şi aproape că nu îi poate refuza nimic.

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, cântăreţul a lansat primul lui colind:”În fiecare an am încercat să aduc ceva nou în atenţia celor ce îmi ascultă cântecele. Anul acesta is mândru că am reuşit să înregistrez primul meu colind. Sper să vă placă şi să îl cântaţi „În zi sfântă de Crăciun„”.