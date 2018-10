EXATLON. Mama si iubita lui Ciprian Silasi, despre reactiile sale acide din ultima perioada: „A fost provocat!”

Ciprian Silasi este, in aceste zile, unul dintre cei mai controversati atleti „Exatlon”. Desele conflicte cu colegii de echipa, disputele cu cei din echipa Faimosilor, dar si acuzatiile Anei Simia Taran contureaza portretul unui concurent asupra caruia presiunea si lipsurile isi pun amprenta, conform spuselor mamei si iubitei, cele doua femei din viata lui.

Diana Romanesse, partenera de viata a razboinicului si mama fiului sau de 8 ani, Mladin, crede ca iubitul ei este epuizat psihic, atfel nu isi explica iesirile nervoase si conflictul cu Simi, mai ales ca, precizeaza ea, Ciprian este un tip calm care reactioneaza doar in situatii limita. Mai mult, tanara regreta ca razboinicul a jignit-o pe Ana Simia Taran si spune in mod normal acesta si-ar cere scuze dupa o astfel de iesire.

„A fost provocat. In conditii normale nu reactioneaza asa, cred ca a ajuns la un punct foarte, foarte tensionat, altfel nu imi explic. Eu nu vreau sa invinovatesc pe nimeni, nici nu vreau sa il scuz, eu stiu cum este el, este omul care in momentul in care il enervezi, nu intoarce spatele, cand chiar nu mai rezista atunci reactioneaza. Este foarte relaxat si evita confruntarile. In rest, imi pare rau ca s-a ajuns acolo. El este cel care a facut-o proasta(n.r. pe Simia), normal ca nu e o chestie de mandrie care sa il avantajeze sau sa o dezavantajeze pe ea. Nu stiu exact ce a fost intre ei, dar nici o femeie nu merita sa o numesti asa. Cred ca l-a adus la disperare”, a explicat Diana.

De altfel, si cea care i-a dat viata razboinicului afirma faptul ca fiul ei este un om vesel, iubitor si afectuos si crede cu tarie ca a fost provocat constant pana la momentul in care a izbucnit. Mama lui Ciprian baga mana in foc ca atletul nu si-a vorbit partenera de viata de rau si e convinsa ca Simi „fabuleaza” in aceasta privinta.

„Ce s-a intamplat cu Simia acolo numai ei stiu, dar ceva a fost, a fost provocat pentru ca el nu reactioneaza asa. Tot ce a facut, a facut pe spatele lui. El este un pic marginalizat, am auzit ca ii spun ca a furat melodii dar el are melodiile lui, a muncit pentru tot ce a facut si probabil ca asta il doare „, subliniaza mama razboinicului.