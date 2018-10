Giani Kiriță și Ionuț “Jaguarul“ vor reveni în competiția Exatlon, însă de această dată în postura de antrenori. Cei doi se vor afla din nou pe poziții rivale și vor încerca să îi ajute, Kiriță pe Faimoși, iar ”Jaguarul” pe Războinici.

„Este o provocare uriasa pentru mine pentru ca acum ma duc acolo in alta postura, aceea de antrenor. As vrea ca Faimosii sa aiba incredere in mine. Nu au de ce sa se teama ca ajung printre ei. Dar, cu siguranta, adversarii ar trebui sa se teama pentru ca eu voi veni cu mentalitatea de invingator, pe care vreau sa le-o insuflu Faimosilor. Imi doresc sa descopar in echipa mea numai caractere frumoase, oameni care joaca pentru echipa, nu pentru ei insisi. Iar mesajul meu pentru Ionut este ”, a spus Giani Kiriță.