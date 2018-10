Exatlon România, 7 OCTOMBRIE. Faimoșii au reușit să câștige pentru a doua oară consecutive protecția în fața eliminărilor. După ce Simia Țăran a părăsit competiția săptămâna trecută, Cătălin, un alt concurent din echipa Războinicilor, a fost eliminat în urma duelului cu Doru Meseșan.

Cel de-al șaselea joc de protecție de la „Exatlon”, unul dintre cele mai importante meciuri ale săptămânii, a fost câștigat de Faimoși, cu scorul de 10 la 8. Jocul a avut și o particularitate, întrucât echipa roșie a avut posibilitatea de a alege ca un jucător din echipa adversă să nu evolueze împotriva lor în acest concurs; strategia acestora a fost aceea de a-l scoate din jocul de aseară pe Alin Andronic. Citește și: EXATLON 7 OCTOMBRIE. Monica Roșu s-a accidentat grav

Exatlon România, 7 OCTOMBRIE! Cătălin Dumitrescu a fost eliminat

La duelul spre eliminare au fost trimiși doi Războinici: Cătălin Dumitrescu, concurentul cu cele mai slabe rezultate în această săptămână, și Doru Meseșan, propus în unanimitate de echipa sa. Este a doua oară când Doru s-a aflat în această postură.

Dacă in prima parte a jocului pentru eliminare, intre cei doi concurenti, Catalin avea un avantaj considerabil si parea ca il va invinge pe Doru, iata ca cel din urma a recuperat si a castigat duelul, trimitandu-l pe Catalin acasa, in Romania. Coechipierii i-au felicitat pe amandoi la finalul cursei, avand cuvinte de lauda la adresa lui Catalin, spunandu-i ca acesta a fost unul dintre cele mai bune trasee ale lui.

Cătălin Dumitrescu, înainte de a părăsi Republica Dominicană, a ținut să împărtășească în fața milioanelor de telespectatori un lucru deloc știut de către cei din fața micilor ecrane și coechipieri. Discursul lui a fost aplaudat, atât de foștii colegi, cât și de adversari.

„Nu sunt doar model, nu sunt doar instructor de fitness, ci in viata de zi cu zi sunt politist! Sunt madru ca fac aceasta meserie. Nu am vrut sa ma folosesc de acest statut pentru a-mi crea o imagine aici, la Exatlon. Tin sa imi salut pe aceasta cale toti colegii din Politia Romana si sa transmit un mesaj catre telespectatori: as vrea ca prin participarea mea in acest concurs, lumea sa isi schimbe modul in care percep . Consider ca telespectatorii au in fata lor un alt exemplu de politsit, unul modern, din zilele noastre, care nu doar merge la munca si isi face meseria, ci participa si la competitii de fitness si este si model „, a spus Cătălin Dumitrescu.

