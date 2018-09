Exatlon România, 9 septembrie. Adrian Blidaru, eliminat din concurs

Adrian Blidaru este unul dintre cei mai cunoscuți baschetbaliști ai României. De fapt, el este secretul singurelor rezultate cu adevărat importante ale României la nivel de baschet, fiind playmaker-ul echipei Asesoft Ploiești, cea care a câștigat FIBA Europe Cup.

Dar, până să ajungă „creierul” echipei care a cucerit Europa, Adrian Blidaru a trecut prin momente foarte grele. Problemele au început devreme pentru Adrian Blidaru. Avea 13 ani când a simțit că e al nimănui. Acum, la 32 de ani, este unul dintre cei mai valoroși baschetbaliști ai țării, tatăl a trei copii pe care-i iubește mai ceva ca pe ochii din cap și un om extrem de sufletist, după cum îl caracterizează prietenii. Privind în urmă, Adrian pare împăcat cu tragicul destin pe care a fost nevoit să-l înfrunte și să-i țină piept, însă astfel de răni nu se vindecă niciodată, definitiv. Problemele au început devreme pentru Adrian Blidaru. Avea 13 ani când a simțit că e al nimănui.

„Mama a avut ciroza la ficat, a dat in pancreatita, timp de cinci ani de zile a fost sub tratament, prin spitale, a avut operatii, a fost destul de greu. A facut o infectie si a murit, iar dupa sase luni, aproape un an, tata n-a mai rezistat si s-a spanzurat. Si de atunci am fost doar cu sora mea, care e mai mare decat mine„, a povestit Faimosul.

Adrian Blidaru, în naționala României de Baschet

Adrian Blidaru este jucător profesionist de baschet, a reprezentat echipa națională a României la calificarea Eurobaschet din 2015. A activat în cei 25 de ani de carieră sportivă la mai multe cluburi precum CSS Constanța, Farul Constanța, CSU Cuadripol Brașov, Asesoft Ploiești, CS Otopeni, Târgu Mureș, Steaua București, BCM Pitești. Are în palmares 6 titluri de campion național, 5 cupe ale României și câștigător al FIBA Europe Cup. Este carismatic, dinamic, foarte sigur pe el și un adevarsar redutabil.

„Referitor la Exatlon>, nu am planuit nimic dar, ca un facut, cu o luna inainte de a afla ca o sa particip, am inceput sa ma antrenez, atat in sala, cat si afara, si sa am un regim de viata sanatos. Intru in concurs cu gandul de a iesi cat mai tarziu, chiar ultimul! (…) Sunt nascut sa fiu lider, pe langa acest aspect, eu am fost playmaker in baschet, asta inseamna sa ii pui in valoare pe ceilalti, dar si sa dai ultima lovitura, pasa decisiva, si cred ca asta voi face. Imi voi ajuta colegii, dar ultima lovitura vreau sa o dau eu„, spunea Adrian Blidaru.