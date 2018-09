Cântărețul a explicat care a fost motivul pentru care a decis să abandoneze competiția, și mărturisește că aștepătările lui erau altele.

Cântăreţul What’s Up (29 de ani) a hotărât să părăsească show-ul „Exatlon“, difuzat de Kanal D. Anunţul a fost făcut de prezentatorul Cosmin Cernat, iar printre motivele care au stat la baza acestei decizii neaşteptate se numără şi o dispută cu Lili Sandu.

„Realitatea e alta. Când ești departe de casă, familie, e greu să te integrezi. Am cedat mental. Eu, spre deosebire de colegii mei, nu am fost în cantonamente. Mă așteptam să rezist măcar o lună, două, trei. Am simțit că o parte din mine a rămas acasă. Nu mă puteam concentra, mă gândeam mereu ce face mama, ce face tata, ce face soția mea, cum e viața de acasă. Mă bucur că mi-am demonstrat că pot face și altceva. Dar îmi este prea dor de viața mea de acasă, acum zâmbesc și mă bucur că plec. Am vrut să mă desprind, dar am realizat ce viață frumoasă am acasă, am realizat cât de mult o iubesc pe soția mea. Merg acasă, o iau în brațe, îmi continui viața.

Îmi doresc mult să se dizolve toate bisericuțele, sunt câteva în echipă. Sper să se aibă ca frații, e cel mai important. Și la final să câștige cel mai bun.

Răul gratuit nu trebuie să existe pe pământ”, a declarat What’s Up în exclusivitate pentru FanArena, la scurt timp după ce a decis să plece din Republica Dominicană și să se întoarcă în România.