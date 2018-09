”Războinicul” a fost implicat într-un accident, în urmă cu două zile, care putea să-i fie fatal. El a scăpat cu răni ușoare, dar mașina a fost grav avariată.

Ionuț Sugacevschi a văzut moartea cu ochii dupa ce autoturismul in care se afla a fost implicat intr-un grav accident rutier.

Joi dimineață, în apropiere de Brașov, Ionuț a pierdut controlul volanului și automobilul cu care se deplasa spre București a ajuns într-o râpă!

Din fericire, luptătorul nu a avut răni grave. Autoturismul său a fost însă avariat destuld e serios și a avut nevoie de tractare.

”Am avut un incident urât acum două zile! Am plecat din Brașov spre București, pentru a-mi face un tatuaj și eram extrem de fericit! Nimic nu prevedea ce avea să mi se întâmple. mergeam liniștit la volanul mașinii mele și, la un moment dat, mi-a apărut ceva în față! Am tras imediat de volan și am încercat să evit o coleziune. A fost groaznic, fiindcă, într-o fracțiune de secundă, am sărit într-un șanț cu totul! Vă dați seama că am tras o sperietură soră cu moartea! Ce mai… accidentul a fost unul neplăcut, recunosc, dar asta e, viața merge înainte. Bine că nu am pățit nimic grav. este adevărat, mă doare gâtul și umărul drept, dar Juaguarul rezistă! Mă pot întoarce în sala de sport fără probleme. Abia aștept să mă antrenez, căci se apropie meciul meu din 8 octombrie și vreau să-mi înving adversarul în ring”, a declarat Ionuț pentru wowbiz.ro.

Jaguarul, desființat de soția lui

Deși păreau să aibă o relație solidă, se pare că lucrurile nu stau deloc așa cum au lăsat impresia la început. Ionuț Jaguarul și soția lui, Nella, trec prin momente dificile, cei doi sunt la un pas de divorț, tânăra îl desfiițează pe fostul concurent de la Exatlon și îl acuză de infidelitate.

„Da, ne-am despartit, nu e clar? De indata ce nu mai exista nicio poza cu noi doi. Motivul…Nu stie ce vrea de la viata. Si inca ceva…el deja este cu cineva. Nu cunosc detalii prea multe, eu am primit poze, el este cu cineva. Cu toate ca ma sunase ieri, la cineva, la pranz, care mi-a spus ca s-a intalnit cu Ionut cu noua lui iubita. Ieri am primit poza cu ei, in care apareau in pat, dezbracati, intelegi ce vreau sa zic. Tu imi spui ca vrei libertate si vrei sa te bucuri de viata…El nu vrea sa munceasca. Daca el nu vrea sa munceasca, inseamna ca el nici nu vrea sa faca ceva pentru viitorul nostru. A venit schimbat, dar in rau.