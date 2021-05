EXCLUSIV | Alexandra Stan, primele declarații despre pozele intime cu Tristan Tate care “s-au scurs” în presă: “Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat”

Alexandra Stan a acceptat să vorbească în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre pozele intime cu Tristan Tate, care “s-au scurs” în presă. Îndrăgita cântăreață s-a întristat enorm când a văzut imaginile pe care ea și „fostul” Biancăi Drăgușanu, proprietar al unor saloane de videochat, le-ar fi făcut strict pentru albumul lor personal. Totodată, vedeta este nemulțumită de gestul la care ar fi recurs fostul iubit, cu care a spus că a rupt orice legătură din ziua în care a decis să nu mai fie împreună.

Alexandra Stan, primele declarații despre pozele intime cu Tristan Tate

În vârstă de 31 de ani, Alexandra Stan a fost târâtă fără voia ei într-un episod delicat înainte de Paște, când au apărut două fotografii în care apare alături de Tristan Tate – într-una dintre ele, artista apare topless în brațele controversatului bărbat. În cadrul interviului pe care ni l-a acordat, vedeta l-a criticat pe fostul iubit, lăsând de înțeles că el este cel care a dat imaginile surprinse în unele dintre zilele incitante petrecute în dormitor.

“Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat”, a declarat Alexandra Stan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Despre relația pe care a avut-o cu fostul iubit al Biancăi, cântăreața a subliniat că nu a durat foarte mult, pentru că și-a dat seama că nu este bărbatul alături de care ar putea să contruiască ceva durabil.

“Sunt o persoană asumată. Am avut relații lungi, serioase. Dar, în ultimele luni, am fost singură. Vis-a-vis de ce s-a scris în presă, am ieșit de câteva ori și am simțit că nu e ce trebuie, nu e bărbatul cu care aș putea începe ceva serios și am rupt orice legatură”, ne-a mai mărturisit Alexandra Stan.

Fosta concurentă de la “Survivor România” și Tristan Tate au fost surprinși în exclusivitate de CANCAN.RO la finalul lunii martie, când au luat masa la un restaurant din București; ulterior, ei au plecat spre o altă destinație cu Lamborghini-ului Huracan LP 610-4 Spyder pe care proprietarul de saloane de videochat îl deține.

În urmă cu mai bine de două luni, Alexandra Stan a lansat piesa “Aleasa”, ale cărei versuri au cucerit repede milioane de oameni. Puteți vedea videoclipul melodiei imediat ce veți da click la video-ul de mai jos.

