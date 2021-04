După ce ar fi primit mai multe amenințări, Alexandra Stan nu se mai simte în siguranță, motiv pentru care, în ultima perioadă, nu mai apare neînsoțită în public. În special la shopping, “meserie” pe care pare că o adoră. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu vedeta și cu “bodyguardul” ei, într-un mall din zona Băneasa.

După ce a participat la concursul “Survivor România” și a răspuns, cu sinceritate, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alexandra Stan ar fi atras antipatia mai multor persoane. Transparența de care a dat dovadă și faptul că nu s-a ferit să spună adevărul ar fi declanșat un val de reacții negative la adresa ei. Astfel, în ultimele săptămâni, artista ar fi primit mai multe mesaje de amenințare.

Nu mai merge neînsoțită în public

Motiv pentru care Alexandra Stan ar fi simțit nevoia de protecție când apare în public. Astfel, și-a asigurat o „brigadă” de zile mari, pentru a scăpa de orice grijă. Nu a apelat la oricine, ci chiar la Roger Bogdan, cel cunoscut în Capitală drept “Bodyguard-ul vedetelor”, potrivit imaginilor prezentate, în exclusivitate, de CANCAN.RO în urmă cu câteva zile.

Când Roger Bogdan nu poate fi prezent lângă ea, Alexandra Stan are alternative. În Săptămâna Mare, CANCAN.RO a întâlnit-o pe sexoasa artistă într-un mall din zona Băneasa, alături de alt “bodyguard”. Unul care nu a scăpat-o nicio clipă din ochi și s-a asigurat în fiecare secundă că vedeta nu poate fi cumva „ținta” persoanelor care i-ar fi pus gând rău. (VEZI ȘI: ALEXANDRA STAN ȘI-A “CORUPT” IUBITUL LA CAFENEA. CE L-A CONVINS SĂ FACĂ ÎN PUBLIC)

“Bodyguardul” i-a fost alături și a ajutat-o permanent

În ciuda amenințările primite, Alexandra Stan a părut relaxată, fapt care s-ar putea datora și tânărului care a însoțit-o. În mall, vedeta a petrecut în jur de o oră și jumătate, timp în care a intrat în mai multe magazine cu bijuterii. După ce a “scanat” oferta, artista a ales să probeze și câteva piese, bineînțeles ajutată de “bodyguardul” care i-a fost alături la fiecare pas.

De precizat că tânărul care a însoțit-o la mall pe Alexandra Stan a fost foarte atent și, ca un adevărat gentleman, s-a oferit să țină punguța cu bijuteriile pe care le-a cumpărat artista. I-a oferit inclusiv consultanță atunci când a fost cazul. Sesiunea de shopping s-a încheiat fără niciun incident. Artista are în prezent oameni de încredere lângă ea, care sunt gata oricând să o apere. Cele mai recente imagini realizate de CANCAN.RO sunt elocvente în acest sens.

Alexandra Stan, dezvăluiri din culisele episodului violent prin care a trecut

În cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alexandra Stan a vorbit despre violențele la care a fost supusă de-a lungul timpului și despre Marcel Prodan, cel care a agresat-o. Artista nu și-a revenit complet din punct de vedere emoțional, iar faptul că bărbatul care a bătut-o nu ar fi fost pedepsit pe măsură nu-i dă, sub nicio formă, pace.

“M-a bătut cu pumnii. Am trecut prin asta și m-a marcat. A fost crunt, m-am trezit la realitate, am realizat cine erau oamenii cu care am lucrat. Tata începuse să îmi spună câți bani se luau pe concert, auzea lucruri și mi-a spus adevărul. Dar eu credeam că el minte. De fapt, el nu mințea, s-a dovedit ulterior. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA STAN S-A COMBINAT CU FOSTUL BIANCĂI DRĂGUȘANU, PROPRIETAR AL UNOR SALOANE DE VIDEOCHAT)

În ziua în care s-a întâmplat, m-a chemat la repetiții și m-a făcut în toate felurile. Dar am înțeles că și agresorii au probleme mentale. Am trecut peste, dar cu greu. În niciun caz. Am tras de volan pentru că mă bătea, îmi dădea mulți pumni. Nu a primit pedeapsa pe care o merită”, a spus Alexandra Stan în cadrul emisiunii.