De altfel, odată ajuns acasă, în sânul familiei, fostul edil ne-a declarat, în exclusivitate, care a fost lucrul la care s-a rugat, în toată perioada în care a fost privat de libertate. Iată mai jos confesiunea lui Piedone, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Confesiunea lui Piedone începe cu un aspect pe care, de altfel, majoritatea persoanelor care au fost private de libertate îl cunosc. Și anume că „pușcăria e pușcărie”, iar o regulă de bază este respectul: dacă oferi respect, îl primești și tu, la rândul tău. Pe de altă parte, fostul edil al celor două sectoare bucureștene a mărturisit că s-a rugat, încă din prima zi, la un aspect foarte important. Și anume să se facă dreptate. De altfel, Cristian Popescu Piedone a avut asupra lui, pe toată perioada șederii în spatele gratiilor și până când a ajuns acasă, un obiect religios: o cruce.

„Eu am spus. Credeți că dacă știam că e așa bine, mă duceam mai demult? Nu. Pușcăria este pușcărie. Acolo, important este să respecți, să fii respectat. Nu respecți, astea sunt… Mai trebuie umblat, e un alt subiect, gata, e dus, să fim să sănătoși. Asta (n.r. crucea pe care o ține în mâna dreaptă), m-am rugat din prima zi. Am intrat cu ea și am ieșit cu ea. M-am rugat un singur lucru. Decât dreptate și să lumineze judecătorul. Nu judecătorilor domnului Bălănescu, care să-i dea Dumnezeu sănătate, dar după minima lui. Care a judecat cu scheleții în dulap, dornic de avansare sau cu roba acoperită. Primele două instanțe… nu, prima sigur! A doua a încercat ceva… dar tot așa, presiune”, a spus Cristian Popescu Piedone, în exclusivitate.

