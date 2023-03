Exclusiv. Copiii Oanei Matache, sacrificați în numele iubirii. Cât plătește amantul pe apartamentul unde locuiește cu noua familie

Oana Matache și Radu Siffredi s-au mutat împreună într-un apartament cu două camere, apartament modest în care stau cu chirie. Totodată, locuința ține loc și de birou, dar și de studio pentru podcasturile pe care tânărul le face pe platforma Twich. CANCAN.RO vă dezvăluie, în exclusivitate, ce sumă scoate din buzunar, de fapt, iubitul Oanei pentru a plăti chiria.

Radu Siffredi și Oana Matache au stârnit un val de reacții în momentul în care s-au afișat pentru prima dată împreună, însă detalii interesante abia acum încep să iasă la iveală. Cei doi iubiți s-au mutat împreună într-un apartament modest cu două camere. Acesta este folosit atât pe post de birou, cât și ca studio pentru podcasturile pe care Radu Siffredi le moderează pe platforma Twich.

Cum fiecare podcast are invitați, apartamentul este un cuib pentru fumători. În locuința celor doi se perindă destul de multe persoane, mai mult sau mai puțin străine. Fie că este vorba de prieteni, colaboratori, mediul în care cei doi copii ai Oanei sunt nevoiți să locuiască pare să nu fie unul favorabil unei dezvoltări într-un cadru normal.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, pentru apartamentul care este și studio și loc de întâlnire cu prietenii, Radu Siffredi scoate din buzunar 500 euro/lună.

Oana Matache: ”Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața”

În urmă cu puțin timp, Oana Matache a avut prima reacție după scandalul pornit de Gina Matache. Sora mai mică a Deliei a spus lucrurilor pe nume și a declarat că își dorește încetarea acestei ”telenovele”. Totodată, consideră că atitudinea mamei ei a fost una nepotrivită, mai ales că nu l-a cunoscut personal pe actualul ei partener, Radu Siffredi.

”M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu eu l-am început), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez.

Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme și mi se pare ireal cum poate să creadă cineva că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră.

Acest înveliș de ”catastrofă” pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător, atât pentru mine cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea.

Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru algerile făcute în viață și să o jignească în nenumărate rânduri, în așa hal cum au făcut-o anumnite persoane.

Îmi doresc foarte mutl finalul acestui ”scandal”. Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii. Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, nici eu nu am permite ca un ”personaj problematic” să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei.

Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de ”hate general” dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără a avea nicio dovadă sau fără a-l cunoaște personal.”, a fost mesajul Oanei, sora Deliei Matache.