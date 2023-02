Delia Matache (41 de ani) a mărturisit pe rețelele de socializare, recent, la ce intervenții estetice a apelat, de-a lungul timpului. Cântăreața nu s-a ferit pentru nicio secundă și a dezvăluit cum își întreține tenul și ce face, atunci când vrea să arate „țiplă”! Iată detaliile mai jos, în articol.

Delia Matache a vorbit, pe platforma Tik Tok, despre intervențiile estetice. Cântăreața în vârstă de 41 de ani nu s-a ferit pentru nicio secundă și și-a expus opinia în legătură cu aceste intervenții la nivelul corpului. Mai mult decât atât, artista a recunoscut că a apelat și ea, cândva, la acest lucru, iar rezultatul a fost mulțumitor.

„Mie botoxul mi se pare… Decât să dai banii pe o cremă care e antirid, mai bine îți rezolvi problema. Care e problema? Problema este că dacă mă încrunt fac o cută la nas, fac mai multe. Zici că sunt cățel din ăla nervos. De fapt, e genetic, nici nu are vreo legătură cu vârsta, pentru că le făceam de la 20 de ani. Dar este, într-adevăr, sfânt (n.r botoxul)! Adică previne așezarea ridurilor în profunzime, dar nu te face mai frumos! Botoxul nu te face frumos, ci doar îți blochează un mușchi, atât tot!

Acid hialuronic la nivelul feței nu am încercat și din cum îmi arată mie simetria feței natural nu cred că am nevoie. Mi se pare că e ok, nu aș avea nevoie nici de bărbie, pomeți am dintotdeauna.

La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat, adică na! Cam atât! Lasere și alte tratamente nu am încercat, aș vrea să încerc, mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să îmi fac acasă chestii, măști…”, a spus Delia, pe internet.

Delia și-ar dori să își facă o intervenție la nas

Cântăreața a continuat seria dezvăluirilor despre intervențiile estetice. Delia mărturisește că și-ar dori să își facă o schimbare, mai cu seamă la nas, însă nu are, cel puțin deocamdată, curajul necesar!

„În schimb, ce mi-ar plăcea să-mi fac și nu am curaj (n.r face un semn cu degetul către nas). Îl urăsc uneori! N-am curaj! El este ok așa cum e, dar ar putea să fie mai drăguț, mai în vânt!

Așa că, pentru o bătrânețe frumoasă, cel mai bun lucru pe care poți să îl faci pe la 70, 60 de ani, cred eu că este un lifting sincer și drăguț și bine făcut. Dar pentru asta nu trebuie să ai foarte mult filler (acid) adunat în față. Toate chestiile astea care se adaugă în față migrează, eu nu recomand!”, a mai mărturisit Delia pe platforma Tik Tok.

Sursă foto & video: Facebook, Tik Tok