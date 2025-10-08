EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Culisele războiului Nicolescu-Angelescu. Dinamo a trecut pe lângă o altă tradegie!

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00.

Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu fac dezvăluiri despre subiectul momentului: războiul dintre Andrei Nicolescu și acționarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu. De unde a pornit, de fapt, și care este substratul declarațiilor făcute.

Venim cu informații în premieră: Dinamo a trecut pe lângă o altă dramă! Un fotbalist de la club a fost la un pas de tragedie la o petrecere

Discutăm și despre fotbalistul pe care Zeljko Kopic vrea să îl resusciteze în acest final de an pentru a fi vândut!

