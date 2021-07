EXCLUSIV. Fostul impresar al lui Benonescu Sinulescu, dezvăluiri dureroase! Cum s-a terminat ultima discuţie pe care cei doi au avut-o: „Încet, încet totul a degenerat…”

Benone Sinulescu se confruntă cu probleme serioase de sănătate! Fostul impresar al celebrului artist, Ionuţ Pavel, a transmis un strigăt de ajutor. Acesta a povestit pentru CANCAN.RO care a fost ultima lor discuţie şi totodată a dezvăluit ce surpriză le pregătea fanilor, cântăreţul.

Artistul Benone Sinulescu este în stare gravă, după ce, joi, a fost găsit inconștient în propria locuinţă.

Fostul impresar al artistului a făcut situaţia publică din dorinţa de a-l salva pe marele cântăreţ. Deşi nu a vrut să facă acuzaţii la adresa nimănui, acesta a dat de înţeles că îngrijirile pe care artistul le-ar primi în acest moment nu ar fi cele corespunzătoare pentu boala de care suferă.

„Ultima oară am vorbit cu marele artist acum o lună şi jumătate! De atunci nu am mai putut să iau legătura cu dânsul pentru că la telefonul său răspundeau alte persoane. Eu am făcut acest apel pentru că vreau ca Benone Sinulescu să fie bine! El nu are o afecţiune care nu se poate trata. Dar acest lucru se face numai în spitale care să îi ofere îngrijirea de care are nevoie. Nu într-un centru de bătrâni. El a fost îngrijit de un medic extraordinar, în ultimele luni, care a tras un semnal de alarmă că trebuie operat de urgență din cauza înfundării arterei carotide. „, ne-a povestit Ionuţ Pavel.

Totodată, impresarul a recunoscut că nu mai ţine legătura cu membrii familiei artistului, pentru că aceştia au încercat să ascundă adevărul despre problemele cu care Benone Sinulescu se confruntă.

„Nu am mai vorbit cu familia artistului. Nu am avut o relaţie extraordinară, însă nepotul lui a fost cel care m-a ţinut la curent cu ce se întâmâmplă. Dar în prezent nici cu el nu mai vorbesc”, a dezvăluit acesta.

În ceea ce priveşte ultima întâlnire pe care o a avut-o cu artistul, Ionuţ Pavel a povestit: „Ultima imagine pe care o am cu el este după ce am plecat din locuinţa sa de la Arad. Stătea în poartă zâmbitor, liniştit şi îmi făcea cu mâna. Aşa îmi doresc să îl vâd, mulţi ani de acum în colo. Trebuie să îl salvăm!”.

Benone Sinulescu le pregătea fanilor o mare surpriză!

Ionuţ Pavel ne-a mai dezăluit şi faptul că interpretul de muzică populară îşi dorea să organizeze un spectacol aniversar în ziua în care ar fi împlinit 85 de ani. Detaliile ar fi fost stabilite deja, ba mai mult decât atât, artistul reuşise să ia legătura şi cu alţi mari artişti care să urce alături de el pe scenă.

„În urmă cu câteva luni, când era mai bine discutam despre un spectacol aniversar. Luam legătura cu alţi artişti care ar fi trebuit să urce pe scenă alături de el… Dar încet, încet totul a degenerat, iar acum suntem în punctul acesta”, ne-a mai spus impresarul.

