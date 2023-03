EXCLUSIV. Legenda fiului turnător al lui Mihai Șora, demontată de unul dintre urmașii filosofului: „E ceva groaznic”

După decesul lui Mihai Șora, Tom Șora a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate atât despre tatăl său, cât și despre Luiza Palanciuc. Mai mult de atât, invitatul lui Adrian Artene a demontat legenda potrivit căreia Andrei Șora și-ar fi turnat părintele securității. În exclusivitate pentru Gândul, fiul filosofului a mărturisit ce s-a întâmplat, de fapt, în relația cu mama vitregă.

În octombrie 2022, Andrei Șora a trecut la cele sfinte. La acel moment, zvonurile spuneau că Mihai Șora nu a fost prezent la înmormântarea propriului său fiu. În prezent, în cadrul interviului acordat pentru Gândul, Tom Șora a mărturisit că acesta este adevărul. Folosoful nu a venit la căpătâiul fiului, dar nici nu a fost înștiințat cu privire la deces și datele înmormântării.

Mai mult de atât, după înmormântarea lui Andrei Șora, Luiza Palanciuc a afirmat că fiul filosofului ar fi fost informator pentru Securitate și că și-ar fi turnat propriul tată. De aici a luat amploare acest mit al fiului turnător. Mai mult de atât, fosta soția a lui Mihai Șora l-a învinuit și pe tom Șora de trădare.

„Să vă răspund la întrebarea asta sau vă doriți să vă răspundeți dumneavoastră singur? Ba da, vă răspund ca să fie clar. Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu acum e adevărat că noi nu l-am înștiințat, având în vedere situația pe care am explicat-o acum un sfert de oră, adică cea cu carul cu boi, că acel car era înaintea boilor. Păi, normal că nu, nu l-am înștiințat, dar, bineînțeles, că ar fi putut afla, mai ales că vreau să mai spun un lucru.

Când a murit fratele meu, în octombrie 2022, doamna Balanciuc a reiterat-o – cum se spune asta? – un cuvânt care îmi scapă când învinui pe cineva pe nedrept. O calomnie pe care o făcuse deja de două ori public prin Facebook, în ziua morții fratelui meu, doamna Palangiuc a afirmat, de mai multe ori în zilele respective, pe Facebook, că fratele meu ar fi fost informator al Securității și că și-ar fi denunțat tatăl și că ceva groaznic așa.

În plus, a spus că și fiul celălalt, adică eu, ar putea să fie așa ceva (turnător, n.r.). Și această calomnie a fost făcută de ea și când i-am întrunit, în 2019, la acele mese, mi-a spus și eu am zis «Nu cred, eu trebuie să văd, dar dacă tu spui, așa o fi, da. Eu nu cred ce spui, pentru că îl cunosc pe fratele meu, nu» Și după aia am vorbit cu el și mi-a spus nu. Și nu este Pentru că nu vi s-a prezentat nicio probă în acest sens”, a spus Tom Șora pentru Gândul.

Tom Șora demontează legenda fiului turnător: „Este o minciună sfruntată”

Cunoscându-și regretatul frate și caracterul său, Tom Șora a refuzat categoric să creadă ce spunea, tare și clar, mama sa vitregă. Ca urmare, oi-a cerut dovezi care, bineînțeles, nu au venit niciodată. Mai mult de atât, a făcut cercetări și a dezvăluit, în premieră, cum au decurs, de fapt, cele întâmplate. Totul a pornit de la un pistol pe care fratele său îl avea la vârsta de 14 ani:

„Așa i-am spus: «Prezintă-mi proba». Nu mi-a prezentat, bineînțeles, și vreau să spun că eu știu clar că este o minciună, pentru că am văzut probele. Am studiat. Deci este o minciună sfruntată și doresc să spun foarte pe scurt despre ce e vorba, ca să fie clar, pentru că mi se pare abominabil să fie murdărită onoarea postumă, a fratelui meu, dar și a mea, pentru că nici eu n-am fost și dosarul meu are patru file în care scrie: cutare a locuit acolo, a cerut să plece în Germania și cam ăsta e dosarul meu, dar nu-i vorba de mine acum, ci de fratele meu.

Fratele meu, în 1959, avea 14 ani, era în clasa a 8-a, deci nici măcar la liceu. Un golan de 14 ani, era golan și avea prieteni de-ăștia golani da, golan de 14 ani, și unul avea un pistol cu capse. Am avut și eu colt cu capse și în 1959 și a fost o problemă la Miliție, la Securitate, cu pistolul ăsta cu capse. Există două hârtii la dosar, în dosarul tatălui meu, pe care le-am văzut. Două hârtii, una se explică situația cu capsele, cu nu știu ce și a doua hârtie este, într-adevăr, semnată de fratele meu, în 1959, că declară solemn că nu va spune nimănui că a fost interogat de Securitate și că dacă spune, va fi pedepsit, ceva de genul acesta, asta e tot”, a mărturisit fiul lui Mihai Șora.

„Nu există niciun act”

După o serie de cercetări, Tom Șora a descoperit că nu există niciun temei legal care să susțină acuzațiile aduse de către Luiza Palanciuc. Totul a pornit de la o hârtie pe care Andrei a fost pus să o semneze.

„El a fost un copil de 14 ani care a fost luat de Miliție, Securitate, ceva și pentru că, cum să spun, am citit acum în dosare, sunt niște chestii de aberație absolută, adică pentru ce erau și care a fost forțat să semneze ceva, că nu povestește că a fost, cum se spune, interogat. Asta-i tot. Deci el nu a semnat că va denunța și în niciun caz nu există niciun act că ar fi denunțat pe cineva”, a adăugat Tom Șora.

Mihai Șora a trecut la cele veșnice pe data de 25 februarie, la vârsta de 106 ani. Filosoful a fost căsătorit cu Mariana timp de 72 de ani, din 1939 până în 2011, an în care poeta a murit, la 72 de ani. Din mariajul lor, au apărut pe lume Tom, Andrei și Alexandra.

În luna iulie a anului 2014, Mihai Șora s-a căsătorit cu Luiza Palanciuc. Fosta soție a filosofului este poetă, eseistă și traducătoare. Soția lui Mihai Șora are doar 47 de ani, dar a reușit să lucreze, până la această vârstă, ca cercetător în domeniul filosofiei politice în Franța, chiar la Paris.