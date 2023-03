Fiul lui Mihai Șora detonează bomba: mama vitregă i-a spart casa filosofului? „Nu a fost niciun divorț!” + A murit într-un azil

Invitatul lui Adrian Artene, directorul editorial al trustului Gândul, a fost Tom Șora, personajul care ține prima pagină a publicațiilor în aceste zile. Moartea tatălui său, venerabilul Mihai Șora, a îndoliat România, iar fiul lui și-a făcut apariția la înmormântare și a lansat acuzații la adresa mamei vitrege, Luiza Palanciuc. Ce s-a întâmplat, de-a lungul anilor, în familia academicianului Mihai Șora? Cuvintele îi curg rapid și limpede și dau propozițiile care se lipesc perfect în fraze. Are cuvântul Tom Șora!

De departe unul dintre cele mai discutate subiecte din ultima perioadă a fost relația dintre Tom Șora și cea de-a doua soție a tatălui său. Declarațiile oferite de fiul regretatului filosof au uimit pe toată lumea. Iată care a fost momentul în care s-a înfiripat relația dintre Mihai Șora și Luiza Palanciuc

VEZI ȘI: Fiul lui Mihai Șora, decizie uluitoare: cum o atacă pe mama vitregă. Culisele războiului de 1 milion de euro

Când a început relația dintre Mihai Șora și Luiza Palanciuc

Regretatul filosof Mihai Șora a fost, chiar și după moarte, victima mai multor discuții în contradictoriu. Tom Șora, unul dintre cei trei copii ai săi, a acceptat invitația de a vorbi despre ceea ce i s-a întâmplat familiei sale și despre apariția Luizei Palanciuc. Tom Șora a povestit că, în 2009, mama sa, Mariana Șora, s-a îmbolnăvit destul de tare, moment în care a fost nevoită să se mute la un azil, unde a primit toată îngrijirea de care a avut nevoie.

Acela a fost momentul în care marele filosof ar fi cunoscut-o pe Luiza, cea de-a doua sa soție. Tom Șora susține că, deși mama sa nu divorțase și nu se stinsese din viață încă, Mihai Șora ar fi început o relație cu cea care avea să îi devină soție în cele din urmă.

„2009, 2010, 2011, să zicem așa, 2012, este o perioadă – a intervenit faptul că mama mea a devenit grav bolnavă, în 2009, și a trebuit să își mute reședința într-un azil îngrijit și a murit în 2011. Vreau să spun că tatăl meu și mama mea nu au divorțat, așa cum se vorbește în unele spații – deci ei nu au divorțat niciodată. Mama mea a fost soția lui tata, deci nu a fost niciun divorț niciodată și, în 2009, deja a început relația cu doamna Palanciuc și asta a fost o problemă pentru noi”, a declarat Tom Șora, în exclusivitate pentru Gândul.

NU RATA: Soția lui Mihai Șora răspunde acuzațiilor aduse de fiul filosofului: ”A mințit! Nu l-a sunat nici de ziua lui”

Luiza Palanciuc, mărul discordiei în familia lui Mihai Șora

Problemele din familia Șora nu au încetat nici după moartea regretatei Mariana Șora. Aceasta a fost o scriitoare care a reușit să impresioneze de-a lungul timpului o mulțime de oameni, motiv pentru care și-a dorit să își publice corespondența într-un fel sau altul.

Momentul de cumpănă pentru copiii lui Mihai Șora a fost acela în care Luiza Palanciuc a dorit să se implice mai mult decât ar fi fost cazul în activitățile începute de prima soție a filosofului. Tom Șora a mărturisit cu regret în suflet că a doua soție a tatălui său a oprit orice activitate începută de mama sa, pe motiv că lucrurile nu erau planificate așa cum ar fi trebuit.

„După ce a murit mama – nu pot să spun exact anul – dar au intervenit niște probleme de acaparare. Mama mea a fost o scriitoare și – nu numai că a scris și publicat cărți – a avut o corespondență foarte bogată și foarte interesantă, cu oameni foarte interesanți – români, dar nu numai români. Mama a scris și memorialistic, are mii de pagini de jurnal nepublicate, dar are și o corespondență, cum am spus, foarte bogată.

Și această corespondență, mama, în timpul vieții, când era încă lucidă – deci în anii ’98, ‘99, 2005 – și a ordonat-o și a publicat-o parțial, în volume selective, adică nu cronologic, nu pe alfabet, și plănuia să își publice integrala corespondență, care ar fi fost mai multe volume – patru, ceva de genul acesta, nu pot să spun exact – și plănuise deja, nu știu la ce editură, că am uitat, dar era un domn, un fost coleg de-al tatălui meu, la Editura pentru literatură – se chema Tiberiu Avramescu – cred că a murit, bănuiesc, că nu am contact cu el.

Domnul Tiberiu Avramescu, pe care îl știu din copilărie, fost redactor la ESPLA, prieteni cu tata și cu mama, s-a ocupat de editarea acestor scrisori și volumul 1 era gata, erau literele ABCD, ceva de genul acesta. Era înaintea publicării și doamna Palanciuc a spus: «Nu, nu este bine, nu este corect editat. Trebuie să nu știu ce notă de subsol, trebuie să fie o ediție supra-științifică» – și a blocat chestia asta”, a povestit fiul lui Mihai Șora, potrivit publicației menționate anterior.

Mihai Șora, acuzat de fiul său că nu s-a impus suficient

În interviul pe care l-a acordat, Tom Șora a explicat că Luiza Palanciuc a decis să acționeze prin intermediul tatălui său care la acel moment nu s-a impus absolut deloc. Astfel, cea de-a doua soție a regretatului filosof ar fi blocat în mod voit publicarea memoriilor Marianei Șora.

„Prin tata și tata… Nu intru în detalii, fapt este că a blocat. Deci a blocat ceva ce era poate nu perfect, dar era ceva și era un început”, a concluzionat Tom Șora.