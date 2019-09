Momente tulburătoare la audierile din procesul Colectiv, care se desfășoară la Tribunalul București. La termenul de joi, Andreea Șuță, una dintre supraviețuitoarele incendiului din 2015 care a provocat moartea a 65 de tineri, a relatat, printre lacrimi, cum s-a salvat din infernul din club, dar și cum viața ei a devenit un calvar, din cauza rănilor suferite. (VEZI ȘI: PATRONUL DE LA COLECTIV ESTE ÎNVINUIT DE ”IADUL DIN CLUB” DAR CONTINUĂ SĂ … IMAGINILE CARE VOR ULUI ROMÂNIA)

Andreea Șuță a plâns aproape pe toată durata declarației pe care a dat-o în fața instanței, umplând pupitrul de lacrimi.

“Am crezut că voi arde de vie”

“Am aflat de acel concert de la un prieten. Nu știam clubul și nu mai fusesem la acea formație. Accesul era gratuit. În container erau foarte mulți oameni. Gândisem atunci că e posibil să se ajungă să ne călcăm în picioare. După ce focul a ajuns la tavan, s-a făcut foarte mult fum. Când vedeam ce e acolo, pe fondul instalării de fum, începusem să amețesc. Am crezut că voi arde de vie”, a relatat tânăra. (VEZI AICI: CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, ÎN NOAPTEA GROAZEI, ÎN CLUBUL COLECTIV)

“Am țipat de două ori după ajutor”

Mărturia ei impresionantă a continuat cu momentele-cheie ale catastrofei. “Mi-am revenit aproximativ repede din acea stare. Dar exact atunci o flacără a năvălit pe mine. Când am început să mă cațăr pe grămada de oameni, cei de sub mine nu mai mișcau. Acolo sus, când am ajuns sus, am țipat de două ori după ajutor. Am mai simțit, dar fără să văd, că cineva m-a tras”, a mai spus Andreea Șuță la proces.

“Trăiesc o teamă de nedescris de atunci”

Tânăra a povestit și prin ce stări a trecut după ce a fost externată din Spitalul de Arși. (NU RATA: MESAJUL TULBURĂTOR AL MAMEI BARMANIŢEI DECEDATE ÎN COLECTIV)

“Jumătate de an după incendiu plângeam mereu, că trăiesc o senzație ciudată că poate exploda ceva. Trăiesc o teamă de nedescris de atunci. Uneori îmi era foarte rău psihic si simțeam că el (prietenul tinerei, n.r.) nefiind ars, nu mă înțelege”, a explicat Andreea. Tânăra a mai spus că viața ei este un calvar de nedescris de atunci, pe fondul cicatricilor care mereu se reinflamează.

Alături de prietenul ei, Andreea s-a aflat printre spectatorii care au luat parte la concertul trupei “Goodbye to Gravity”, în 30 octombrie 2015, la clubul bucureștean Colectiv, situat în Strada Tăbăcarilor.

Un incendiu a izbucnit atunci de la artificiile aprinse în timpul concertului. Focul s-a extins rapid, cuprinzând în doar câteva zeci de secunde tavanul clubului. Un număr de 65 de oameni au murit (27 în noaptea tragediei, iar restul ulterior). În noaptea incendiului au fost spitalizați 162 de răniți. (CITEȘTE ȘI: CE FACE ANDREI GĂLUȚ, SOLISTUL TRUPEI GOODBYE TO GRAVITY)