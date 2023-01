Experiență neplăcută pentru Larisa Udilă, chiar în timp ce era la cinema: „Făceam atac de panică”

Larisa Udilă a avut parte de o situație neplăcută, după ce a fost la film, împreună cu soțul ei. Bruneta a povestit pe rețelele de socializarea tot ceea ce s-a întâmplat.

De când a devenit mamă, Laris Udilă se dedică în totalitate, ca multe alte femei, bebelușului. Dacă înainte, își programa ca marea majoritate a timpului să îl petreacă cu soțul ei, lucrurile s-au schimbat de când a apărut Milan în viața lor.

De curând, Larisa a dorit să-i facă o surpriză soțului ei, astfel că l-a luat de braț și s-au dus la film, pentru a petrece câteva ore doar ei doi. Doar că, experiența nu a fost una pe măsura așteptărilor sale, Larisa fiind total nemulțumită de alegerea sa.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Larisa le-a povestit celor care o urmăresc despre pățania sa. Bruneta și-a dat seama că nu a ales filmul potrivit, unul în care un avion aterizează forțat, fapt ce a speriat-o peste măsură.

”Nu știu de ce am venit la acest film, și așa făceam atac de panică în avion. Mai stau pe la baie și îmi admir treningul până una alta. După ce că eram traumatizată cu zborurile, nu știu de am venit la acest film. De obicei, fac lucrurile astea fără să îmi dau seama și le regret mai târziu”, a spus Larisa, în cadrul unui InstaStory.

Larisa Udilă se vrea mamă pentru a doua oară

Și-a îndeplinit visul de a deveni mamă, însă, nu se oprește aici. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” susține că își dorește să aibă casa plină de copii, iar dacă înainte spunea că vrea să fie mamă de băieți, de această dată se pare că s-a răzgândit.

„Nu, mi-aș dori o fetiță pentru că eu dintotdeauna, cei care mă cunosc, știu că mi-am dorit băieți, mi-am dorit numai băieți. Am zis că eu niciodată nu o să am fată. Acum, când am băiat, îmi dau seama că ar trebui să fac și o fată pentru că soțul meu practic nu o să aibă un copil, pentru că băiatul vrea doar la mine”, a spus Larisa Udilă, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.