Larisa Udilă, vacanță pe lux și opulență. Unde sparge banii fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”

După ce a participat la „Bravo, ai stil!”, Larisa Udilă a reușit să câștige o comunitate generoasă de fani. De atunci, bruneta s-a bucurat de un succes răsunător în mediul online și a adunat o grămadă de mămici admiratoare de când l-a născut pe Milan. Larisa nu se joacă când vine vorba de vacanțe, așa că a bifat și de data aceasta una de vis, chiar înainte de sărbători.

Larisa Udilă a plecat să spargă banii în Italia

După cum spuneam, bruneta nu stă prea mult pe gânduri atunci când vine vorba să plece în vacanțe. A ales, și-a făcut bagajul și a și plecat! Chiar în aceste momente, Larisa Udilă se află la Veneția cu soțul și fiul ei. Cei 3 se bucură de orașul superb în care mulți visează să ajungă. De când a plecat, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” nu uită să-și țină fanii la curent cu activitățile sale.

Se pare că are un program foarte încărcat și încearcă să viziteze cât mai multe locuri. Atunci când vine vorba de confortul ei și al familiei, aceasta nu se uită la bani și face tot posibilul să-și atingă scopul. Spunem asta, deoarece bruneta a bifat multe destinații de lux în ultima perioadă și a ținut enorm să-și satisfacă toate plăcerile.

VEZI ȘI: LARISA UDILĂ, AROGANȚĂ SUPREMĂ! CÂT A SCOS DIN BUZUNAR FOSTA CONCURENTĂ DE LA „BRAVO, AI STIL” PENTRU O PERECHE DE CIZME

De ce a renunțat Larisa Udilă la Modelling

Larisa a mărturisit în urmă cu ceva timp că nu ar fi renunțat la modelling, însă distanța și faptul că nu putea să fie mereu cu soțul ei, i-ar fi distrus relația.

„Da, am renunțat pentru soțul meu, dar nu este vina lui, nici a mea. Am considerat că am două variante: să o iau pe drumul modelingului și să ajung departe sau să am o familie alături de soțul meu, ceea ce am ales.

CITEȘTE ȘI: MOMENTE DE PANICĂ PENTRU LARISA UDILĂ. PRIN CE TRECE ÎN ACEST MOMENT FOSTA CONCURENTĂ DE LA „BRAVO, AI STIL!”

Nu puteam să le combin pe ambele. Trebuia să fiu foarte mult plecată internațional, nu aș fi putut avea o relație cu soțul meu.

Amândoi suntem extrem de geloși, posesivi, am încercat, ne certam în fiecare zi. Ajunsesem super depresivă, eram plecată în Indonezia, la capătul pământului, stăteam pe balcon și voiam să mă omor. Și atunci am zis STOP, gata, mă întorc acasă și renunț la modelling”, a declarat bruneta la „Detectorul de minciuni”.