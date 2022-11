Momente de panică pentru Larisa Udilă. Prin ce trece în acest moment fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”

Una dintre cele mai urmărite femei de pe rețelele de socializare trece prin momente destul de grele în această perioadă. Larisa Udilă se confruntă cu probleme grave de sănătate, potrivit informațiilor pe care le-a pus la dispoziția fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Deoarece și-a creat o comunitate destul de mare de fani, Larisa Udilă face tot posibilul pentru a-i ține pe aceștia la curent cu toate lucrurile care se întâmplă în viața ei în această perioadă. Astfel, influencerița și-a făcut curaj și a vorbit despre problemele cu care se confruntă în acest moment, explicându-le tuturor despre ce este vorba mai exact.

Larisa Udilă se confruntă cu probleme mari de sănătate

În această perioadă, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a luat decizia de a ține post și de a-și curăța organismul de toate toxinele pe care le-a acumulat în ultimul timp. Din păcate, această activitate nu a făcut decât să îi creeze probleme Larisei, care s-a ales cu imunitatea scăzută, rămânând în această dimineață și fără voce.

„Parcă este făcut de fiecare dată când țin post, îmi scade imunitatea. Astăzi am rămas fără voce de tot. În fiecare an, dacă vă amintiți, fix în această perioadă am rămas fără voce”, a povestit Larisa Udilă, pe Instagram.

Imunitatea scăzută și pierderea vocii nu sunt singurele probleme cu care se confruntă Larisa Udilă în acest moment. Bruneta a vorbit recent despre anxietatea de care nu reușește să scape, dar și despre dorința ei de a consulta cât mai curând un psiholog care să o ajute să treacă peste această problemă. Temerile pe care le-a acumulat de-a lungul anilor au făcut-o pe Larisa Udilă să se transforme radical, aceasta fiind acum nevoită să lucreze mult mai mult la ea însăși.

„Am o mare problemă cu anxietatea. Am frici din orice! Mă gândesc serios ca de luna viitoare să merg la terapie”, a spus vedeta în mediul online, în urmă cu câteva săptămâni.