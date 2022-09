Larisa Udilă vrea să dea lovitura în afaceri. În ce domeniu a investit fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”

Larisa Udilă dă startul în afaceri. Influencerița și fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” vrea să dea lovitura în imobiliare. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Larisa Udilă a dezvăluit că a început să construiască duplexuri. Iată cu cine s-a afiliat!

După participarea la „Bravo, ai stil!”, Larisa Udilă a dobândit o notorietate în mediul online, de care a profitat ca să-și câștige statutul de „influenceriță”. Au urmat contracte „babane” cu numeroase branduri care i-au adus sume frumușele în cont. După ce a adunat miile de euro, Larisa și-a dat seama că e cazul să pună banii să muncească în locul ei. A căutat cea mai bună idee de afacere și iată că acum a concretizat-o. Mai exact, bruneta vrea să construiască câteva duplexuri împreună cu soțul ei și cu un prieten de familie.

„Noi împreună am început să construim duplexuri în București, în zona Pantelimon. Noi demult ne dorim să investim în imobiliare, dar niciodată nu am avut curajul și datorită prietenului nostru care e în domeniu de ani de zile, am reușit să ne punem pe picioare acest business. Cumva suntem asociați avem foarte mare încredere în el și chiar știe ce face. Eu sunt pe partea de design și promovare,iar el pe partea asta financiară mai mult, pentru că se pricepe mai mult la cifre, adică evident experiența își spune cuvântul. Acum începem, turnăm betonul”, a declarat Larisa Udilă.

(NU RATA: Larisa Udilă, momente de panică în vacanța din Turcia! “Ogi a plâns…”)

De unde i-a venit ideea

Tot pentru CANCAN.RO, Larisa Udilă a declarat de unde s-a inspirat să se apuce de imobiliare:”Să știi că de acolo ne-a venit ideea. Eu sunt imaginea unei agenții din Dubai și sinceră să fiu, mi se părea Science Fiction să ajung să dețin un apartament în Dubai. Mi se părea că na, ca să investești în Dubai, trebuie să stai permanent acolo, ulterior, ajungând acolo pentru a-mi face campaniile publicitare, am descoperit care e treaba de fapt și cred că orice om care va ajunge în Dubai și va intra puțin în detalii cu domeniul acesta al imobiliarelor, va putea investi. Și de acolo ne-a venit ideea cu imobiliarele.”