Larisa Udilă, momente de panică în vacanța din Turcia! “Ogi a plâns…”

Larisa Udilă (24 de ani) și soțul său, Alexandru Ogică (25 de ani), au trecut prin clipe de coșmar în Turcia! Când credeau că au parte de o vacanță de vis, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată! Fiul fostei concurente de la „Bravo, ai stil” a avut nevoie de sprijinul medicilor! CANCAN.RO a stat de vorbă cu Larisa și vă prezintă detalii în exclusivitate!

Din vacanță în vacanță o țin Larisa Udilă și soțul său, iar mai nou, Milan, băiețelul cuplului în vârstă de doar un an, li s-a alăturat!

Deși ar fi putut băga mâna în foc că toate vor merge ca pe „roate” și se vor bucura din plin de câteva zile de liniște și relaxare, lucrurile nu au stat așa cum și-au propus.

Băiețelul Larisei și al lui Alexandru Ogică a ajuns pe mâna medicilor, după ce a luat un virus dintr-o piscină din Turcia! Fosta concurentă a show-ului de la Kanal D a fost nevoită să meargă la spital pentru a-i face micuțului analize amănunțite și pentru a se asigura că starea lui de sănătate este una bună.

(NU RATA: Larisa Udilă, declarații fără perdea despre relațiile intime cu soțul său: ”A fost horror”)

„Ogi a plâns…”

Larisa Udilă se poate declara o femeie împlinită! A câștigat simpatia internauților reușind să strângă o comunitate destul de impresionantă în mediul online, acolo unde ea activează, are colaborări peste colaborări cu branduri de lux, iar în spatele ei se află un soț cu care este într-o relație din adolescență. Împreună au clădit un brand propriu de haine, iar afacerile familiei sunt pe o scară ascendentă.

Rodul iubirii lor, Milan, a reușit să completeze perfect tabloul unei familii împlinite căreia nu îi lipsește nimic.

Totuși, există momente în viață când butonul „Panică” apare în peisaj, iar Larisa știe foarte bine acest lucru, pățind pe pielea ei, cel mai recent, în Turcia. Virusul pe care Milan l-a contractat în timp ce se bucurau de vacanță le-a dat mari bătăi de cap.

După cum mărturisește chiar modelul, au fost nevoiți să apeleze la ajutorul medicilor și asta pentru că febra copilului lor nu scădea sub nicio formă!

„El a luat un virus din piscină, majoritatea copiilor fac asta. Milan până acum nu a făcut febră niciodată și evident că m-am speriat foarte tare, nu mă așteptam să facă fix acum.

A făcut febră mare, nu îi scădea cu nimic, ne-am panicat foarte tare și atunci ne-am dus la spital.”, a continuat Larisa Udilă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Acum, micuțul Milan și-a revenit și este acasă, însă sperietura Larisei se trage din copilărie, când, așa cum povestește chiar ea, și-a văzut verișorul făcând convulsii cauzate de febră mare!

„Eu când eram mică, eram în casă cu un verișor de-al meu și am văzut cum a făcut convulsii și mi s-a părut îngrozitor, din momentul ăla de fiecare dată când auzeam de febră, mă speriam foarte tare pentru că eu chiar am crezut atunci că…Doamne ferește! Și atunci și cu Milan a fost același lucru când l-am văzut că începe să ardă”.

Totuși, soțul fostei concurente de la Kanal D s-a speriat mult mai tare, ba chiar a început să plângă în momentul în care și-a văzut fiul într-o stare de sănătate mai puțin bună.

„Ogi era mai speriat decât mine. Ogi a plâns…a început să plângă, a fost mai panicat de 1000 de ori decât mine!

O mamă chiar simte, nu credeam asta, dar o mamă chiar simte! Și am simțit că Milan are febră, am pus mâna pe el…”, a încheiat Larisa Udilă, fosta concurentă de la „Bravo ai stil”, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Larisa Udilă, momente de coșmar în Italia! Ce a pățit fosta concurentă de la Bravo, ai stil: ”Nu m-am putut opri din plâns”)

De la agonie la extaz

Este cunoscut faptul că deși pe internet ar părea că are o viață perfectă și lipsită de griji, Larisa Udilă a trecut de-a lungul timpului și prin momente mai puțin frumoase.

În luna august a anului 2021, Larisa l-a adus pe lume pe Milan, un băiețel perfect sănătos, rodul iubirii dintre ea și Alexandru Ogică. Totuși, fericirea ei avea să fie umbrită de depresia postnatală, care a pus stăpânire pe ea la scurt timp după naștere.

Ei bine, în tot acest timp, cel care i-a fost alături fostei concurentele de la Kanal D, a fost soțul ei cu care are o relație de foarte mulți ani.

După ce momentele dificile au fost depășite, cei doi au decis să facă o investiție de zile mari, așa că și-au cumpărat nici mai mult nici mai puțin decât un apartament de lux în Dubai! O achiziție pe cinste putea spune dacă ne-am gândi la preț, căci cei doi parteneri au scos din buzunar sute de mii de euro!

(CITEȘTE ȘI: Achiziție de sute de mii de euro! Larisa Udilă și soțul ei și-au cumpărat apartament în Dubai)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.