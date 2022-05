Larisa Udilă, momente de coșmar în Italia! Ce a pățit fosta concurentă de la Bravo, ai stil: ”Nu m-am putut opri din plâns”

Larisa Udilă (24 de ani) a trecut prin momente grele alături de soțul său, Alexandru Ogică (25 de ani) în Italia. Cuplul s-a întors certat din vacanță, după ce modelul a avut o criză de plâns de la ce i s-a întâmplat.

Larisa Udilă are o comunitate de peste 441 de mii de urmăritori pe Instagram cărora le împărtășește mereu experiențele sale, fotografiile și gândurile. De această dată, le-a povestit ce i s-a întâmplat în ultima zi din vacanța din Italia. După cum modelul are o fobie de fulgere și se pornise o furtună, a avut o criză de plâns, fiind foarte speriată.

„Evident că nu se putea termina totul perfect astăzi. Am plâns în hohote. După fobia de avion, adoua mea fobie este de fulgere. Toate mașinile s-au oprit sub poduri, a plouat cu pietre și a fulgerat în ultimul hal. (CITEȘTE ȘI: Larisa Udilă, arsă pe picior din cauza soțului. Vedeta îndură dureri cumplite: ”Am început să plâng isteric până am rămas fără voce”)

De ce s-a certat Larisa Udilă cu Alexandru Ogică

Larisa Udilă și Alexandru Ogică sunt împreună de peste un deceniu și au împreună un copil de un an, pe Milan. Cei doi sunt o familie fericită și rare au fost momentele în care să povestească despre certuri, dar incidentul din Italia i-a adus în clipe grele.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” le-a dezvăluit fanilor săi că fotbalistul s-a supărat pe ea pentru că a reacționat greșit atunci când a fost speriată. Bruneta și-a recunoscut greșeala și s-a împăcat ulterior cu soțul său.

„M-am certat și cu Ogi, pentru că într-adevăr am reacționat foarte urât. Nu m-am putut opri din plâns până când nu am stat o oră în benzinărie să se liniștească vremea. Un fulger a trăsnit exact lângă noi. (CITEȘTE ȘI: Achiziție de sute de mii de euro! Larisa Udilă și soțul ei și-au cumpărat apartament în Dubai)