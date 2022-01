Larisa Udilă, arsă pe picior din cauza soțului. Vedeta îndură dureri cumplite: ”Am început să plâng isteric până am rămas fără voce”

Larisa Udilă a trecut prin clipe de groază. Iată ce răni a suferit vedeta chiar în noaptea de Revelion.

Larisa Udilă a trecut printr-o sperietură soră cu moartea chiar de Revelion. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” s-a ars pe picior, moment în care a țipat de durere și a rămas fără voce.

Larisa Udilă, momente de panică în noaptea dintre ani

Când credea că nimic rău nu i se mai poate întâmpla, Larisa Udilă a avut parte de un eveniment dureros, la propriu. După ce a petrecut pe cinste trecerea dintre ani, vedeta a avut parte de un incident, chiar la început de an. În drum spre casă, Larisa i-a cerut soțului ei să oprească la o benzinărie pentru a cumpăra un ceai, însă ce a urmat cu siguranță nu va uita niciodată primul pahar de ceai din noul 2022:

”Când am plecat de la restaurant, i-am spus soțului: ”I-am și mie te rog un ceai!” Ceaiul era foarte fierbinte și i-am spus: ”Ai grijă cum mergi ca să nu-l vărs!” Ce credeți? A dat cu mașina într-o bordură și-a căzut pe picioarele mele.

Evident că m-am ars rău pe picioare și am început să plâng isteric până am rămas fără voce. Știu că nu pare grav faza cu arsura, dar nu aș putea să vă explic în ce hal ustură. Gândiți-vă că am trecut prin durerile nașterii și nu am plâns așa”, a scris Larisa Udilă pe Instagram.

În tot acest timp, soțul ei, Alexandru Ogică are grijă de jumătatea lui și încearcă să ajute cum poate, având în vedere că el ar fi principalul responsabil, chiar dacă nu și-a dorit asta: ”Măcar să mă dea cu cremă după ce m-a ars”, au fost vorbele pe care le-a folosit vedeta în descrierea unei imagini în care Alexandru îi îngrijește arsurile.

Chiar dacă pare un incident banal, Larisa Udilă a avut de suportat dureri cumplite, mai ales că arsura s-a întins pe tot piciorul, motiv pentru care îi este foarte greu să-și găsească o postură confortabilă: ”Să nu credeți că mă vait degeaba. Nici nu pot să stau în pat pe spate de usturime”, a mai spus vedeta pe Instagram.

Sursa foto: Instagram.ro