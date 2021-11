Momente grele pentru Larisa Udilă! Proaspăta mămică a ajuns cu băiețelul ei la medic. Ce a pățit micuțul Milan. „M-am îngrijorat foarte tare”

Recent, Larisa Udilă a devenit mămică. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a adus pe lume un băiețel și se bucură din plin de timpul petrecut alături de el. Din păcate, fericirea i-a fost umbrită de o problemă de sănătate pe care micuțul Milan o are. Larisa Udilă l-a dus pe băiețel la medic pentru a rezolva problema.

Larisa Udilă le-a dezvăluit urmăritorilor din mediul online că a trecut prin niște momente de panică și asta pentru că micuțul Milan are o problemă la ochi. Din fericire medicul a liniștit-o pe proaspăta mămică spunându-i că probleme nu este una așa de gravă și este des întâlnită la bebeluși. (CITEȘTE ȘI: LARISA UDILĂ, ÎN CABINETUL MEDICULUI ESTETICIAN. CE INTERVENȚII ÎȘI FACE, DUPĂ CE A DEVENIT MĂMICĂ?)

De asemenea, mai mute mămici i-au spus tinerei că au trecut prin probleme similare, iar lucrurile s-au rezolvat de la sine. Acum, micuțul Milan urmează tratament, iar Larisa Udilă speră ca totul să fie bine.

„Astăzi mergem cu Milan la doctor, știu că erau multe mămici aici interesante de aceea intervenție la ochișori, o să vedem ce putem face astăzi. M-am îngrijorat foarte tare zilele trecute, s-a trezit cu ochiul lipit. Medicul a spus că până la un an nu-mi recomandă să fac intervenția și că la 95% dintre copii această problemă se rezolvă de la sine și nu se ajunge la operație. Mi-a spus să îl curăț foarte bine cu ser fiziologic de fiecare dată când este nevoie și să-i fac masaj”, a spus Larisa Udilă, pe rețelele de socializare.

Larisa Udilă, momente grele după naștere

Larisa Udilă a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online experiența de proaspătă mămică. Aceasta a recunoscut că primele zile au fost destul de grele. Cel mic are nevoie de multă atenție, iar Larisa nu îl scapă nici un minut din ochi. Însă, tânăra a declarat că este încă destul de stângace și îi este mereu frică să nu cumva să își rănească băiețelul.

„Nu am fost în stare să intru pe Instagram câteva zile pentru că am trecut printr-un soc. Larisa nu mai este doar Larisa, este Larisa mămică, Larisa care a trebuit să stea acasă cu bebelușul.

Cel puțin primele zile pentru mine au fost un pic traumatizante, de ce sa va mint? Pentru că mă simt foarte stângace în ceea ce fac în acest moment. Și sunt sigura ca Dumnezeu o sa-mi dea putere sa mă descurc din ce in ce mai bine, dar este stresul ăla să nu-l rănesc, să nu… nu știu. Am avut câteva zile în care nu am fost în stare de nimic. Mi se părea că și când respira pățește ceva, dar probabil mamele înțeleg și fetele care sunt însărcinate vor înțelege situația prin care eu am trecut”, a mărturisit Larisa Udilă, în urmă cu ceva timp.

(VEZI ȘI: RĂZBOIUL MĂMICILOR! LARISA UDILĂ A RĂBUFNIT PE REȚELELE DE SOCIALIZARE. TOTUL A PLECAT DE LA GABRIELA PRISĂCARIU! „SĂ-ȚI FIE RUȘINE…”)