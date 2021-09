Larisa Udilă, probleme după operația de cezariană! Cu ce se confruntă tânăra mămică. „Simt că mi se desprinde...

În urmă cu o lună, Larisa Udilă a devenit mămică. Aceasta a adus pe lume un băiețel sănătos și este cât se poate de fericită. Nașterea nu a fost una tocmai ușoară, tânăra a avut parte de câteva complicații și în cele din urmă a trebuit să renunțe la dorința ei de a naște natural. Acum, Larisa Udilă se resimte după operația de cezariană.

Larisa Udilă a avut o naștere grea, cu multe complicații și durere. Proaspăta mămică și-a dorit foarte mult să nască pe cale naturală, însă, din păcate, nu și-a putut îndeplini dorința. După multe ore chinuitoare de travaliu, medicul a sfătuit-o să apeleze la operația de cezariana, acest lucru fiind spre binele bebelușului.

„Eu nu vedeam varianta de cezariană. Pentru mine era exclusă aceasta varianta. De la ora 5 dimineața pana la 9 seara am încercat să lupt natural. A fost un chin, dar nu m-am speriat. Ce m-a panicat este că medicul mi-a zis că bebelușul meu o să sufere, îi scăzuse pulsul.

Când am auzit, am renunțat la ambiția mea. În mintea mea nu mai era nimic și am recurs la cezariana. Am stat 16 ore în travaliu, iar fiindcă bebele avea cordonul în jurul gatului și se sufoca acolo am ales cezariana.”, a declarat Larisa Udilă, la Antena Stars.

Larisa Udilă, probleme după operația de cezariană

Proaspăta mămică a mai mărturisit că și acum se resimte după operația de cezariană. Aceasta a dezvăluit că durerile sunt mari și abia poate face câteva lucruri. Chiar și atunci când își dorește să își ridice bebelușul în brațe simte o durere arzătoare și are impresia ca operația i se va desprinde.

„Operația de cezariana nu e una foarte simplă. De fiecare dată când îmi țin copilul în brațe simt o durere mare, de parcă mi se desprinde operația de cezariană”, a mai spus Larisa Udilă.

