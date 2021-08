Larisa Udilă, primele declarații după ce a devenit mămică! De ce a renunțat tânăra la nașterea pe cale naturală. „Copilului îi scădea pulsul”

Larisa Udilă este acum extrem de fericită. Tânăra numai ce a născut un băiețel perfect sănătos și se bucură de primele momente alături de el. Însă nașterea nu a fost una tocmai ușoară, iar proaspăta mămică a fost nevoită să aducă pe lume bebelușul prin cezariană.

Așa cum le-a promis fanilor din mediul online, Larisa Udilă a povestit toate lucrurile prin care a trecut. Se pare că nu a avut parte de o naștere prea ușoară, durerile au fost mari, iar în cele din urmă a trebuit să renunțe la dorința ei de a naște pe cale naturală.

Aceasta le-a detaliat internauților întreg procesul și toate problemele prin care a trecut. Deși a fost greu, acum Larisa Udilă este bine și își strânge bebelușul la piept.

„Cred că 5 era ceasul și au început contracțiile groaznice, de la 5 până la 9 jumătate au fost contracții cu intensitatea de 90, în condițiile în care sunt femei la 100 care nasc. Cele mai rele dureri pe care le-am simțit vreodată în viața mea.

Copilul începuse să nu se mai simtă ok, să-i scadă pulsul, toată lumea mi-a spus să intru la cezariană, să las ambiția cu nașterea naturală. Așa că am decis împreună cu familia să facem cezariană, copilul avea cordonul în jurul gâtului și medicul mi-a spus că avea șanse de 0 cu colul meu care e groaznic, care nu voia să se înmoaie, să se dilate, să nimic”, a spus Larisa Udilă pe Instagram.

Larisa Udilă, naștere cu peripeții

Larisa Udilă le-a mai povestit internauților că înainte să ajungă la maternitate a trecut prin câteva momente de panică serioase. Se pare că după ce primele contracții și-au făcut apariția, tânăra mers la toaletă, iar hârtia igienică s-a umplut se sânge, fapt ce a speriat-o. Imediat a plecat la spital, unde medicul a liniștit-o spunând că este ceva normal.

„Ei bine, contracțiile mele au început ieri noapte pe la 3 dimineață, au început ușor, am avut o contracție, apoi la 5 am avut o contracție destul de puternică, apoi când am fost la toaletă mi s-a umplut hârtia igienică de sânge și o gelatină, panică vă dați seama, am zis că mor.

Ogi a sărit din pat, nu înțelegeam ce se întâmplă. După ce ne-am documentat am văzut că de fapt este normal, când am ajuns la spital la urgență medicul a venit imediat acolo și m-a consultat și mi-a zis că trebuie să mă internez și când am văzut că iarăși era sânge pe mănușa lui, iar panică. Treaba cu sânge m-a panicat, aveam tensiune cu 15 și, era foarte mare”, a mai spus Larisa Udilă.

