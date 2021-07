Larisa Udilă, vacanță dezastruoasă! Ce a pățit fost concurentă de la „Bravo, ai stil”. „Experiență groaznică…”

Larisa Udilă se află în ultimul trimestru de sarcină și a dorit să aibă parte de o ultimă vacanță înainte ca bebelușul ei să vină pe lume. A ales ca destinație de vacanță Bulgaria, însă a avut parte de o surpriză de proporții, ce i-a ruinat întreaga vacanță.

Larisa Udilă are parte de o vacanță de coșmar. Fosta coocurentă de la „Bravo, ai stil" a decis să plece pentru câteva zile pe litoralul din Bulgaria, însă a avut parte de o dezamăgire de proporții. Ceea ce trebuia să fie o vacanță perfectă s-a transformat într-un eșec total.

Larisa Udilă le-a povestit urmăritorilor săi din mediul online ce a pățit. Viitoare mămică a avut parte de o mare dezamăgire. Aceasta a ales să se cazeze la un hotel bine cotat din Bulgaria, iar pentru asta a scos din buzunar o sumă frumușică de bani. Însă când a ajuns la cazare a fost șocată. Condițiile au lăsat de dorit.

Se pare că la hotelul la care s-a cazat nu mai existau locuri pe plaja privată, la piscină și nici măcar la restaurant. Mai mult, aceasta a mai povestit că singurul loc de unde a putut să mănânce a avut niște preparate îngrozitoare, mâncarea fiind aproape necomestibilă. Așa că tânăra s-a văzut nevoită să își caute imediat altă cazare.

Larisa Udilă, vacanță dezastruoasă

„Suntem plecați de la 7 dimineața și este ora unu (n.r. noaptea) și abia acum ne-am cazat la un hotel care sper că este ok. Nu vreau să fac reclamă negativă, dar este a doua oară când vin în Bulgaria și am o experiență groaznică. Sunt gravidă și nu-mi permit să fac vreo enterocolită, așa că am venit la un alt hotel.

Nu știu cum este, vom vedea mâine dimineață la micul dejun. Personalul din Bulgaria este neprietenos. Nu mai vin niciodată în Bulgaria. Mai bine plecați în Turcia sau oriunde altundeva. Eu am ales o vacanță în Bulgaria pentru că mai am două săptămâni și nasc și era singurul loc în afara țării în care puteam merge. Nu voiam sub nicio formă să merg în Constanța, în Mamaia, nicăieri. Am ales un hotel foarte apreciat, arăta impecabil, arăta de 4 stele, dar vai de capul meu.

Ajungi la hotel și a afli că nu există loc la piscină, pe plajă, la restaurantele a la carte, mâncarea de la prânz și de la cină a fost holeră. Cartofi prăjiți congelați fără sare și fără nimic, orez nefiert… nu am avut ce să mâncăm. Cireașa de pe tort a fost că ei au trei restaurante a la carte și ne-am gândit să ne facem rezervare. Ne-au spus că putem să facem rezervare abia săptămâna viitoare. Păi și de ce mai cazezi oameni dacă nu ai locuri disponibile. Singurul loc în care pot mânca oamenii este o cantină unde găsești o chiftea de porc și un orez nefiert.

Pentru banii pe care i-am plătit pentru trei nopți mai puneam o mie de lei și îmi luam sejur în Antalya. Cum să vii la un hotel cu plajă privată și să nu ai loc e șezlong sau la piscină sau la restaurant. Și scuza lor a fost că au foarte mulți oameni cazați. Și de ce mai cazați oameni dacă nu aveți locuri?!” a povestit Larisa Udilă, pe rețelele de socializare.



