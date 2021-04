Dezvăluiri emoționante. Cum l-a anunțat Larisa Udilă pe iubitul său că este însărcinată

Anul acesta este, de departe, anul graviduțelor! Larisa Udilă așteaptă primul său copil, iar emoția este cu atât mai mare cu cât trăiește la cote maxime fericirea. Recent, vedeta Kanal D a povestit cum și-a anunțat iubitul că este însărcinată.

Larisa Udilă urmează să devină mămică pentru prima dată. Aceasta a vorbit recent despre experiența sarcinii și despre momentul emoționant în care și-a anunțat iubitul să urmează să fie părinți.

Pentru viva.ro, Larisa a povestit că a îndrăgit copiii de mică și este cu atât mai fericită cu cât trăiește toate aceste lucruri la o vârstă fragedă, așa cum și-a dorit.

„De mică am îndrăgit copiii și m-a încântat ideea de a fi mamă tânără. Dar, niciodată nu m-am așteptat ca această minune să se întâmple într-un moment delicat, cum este pandemia. Dar, iată că primele sărbători în pandemie și în casă nouă, aveau să ne aducă cadoul mult dorit. Pe 8 decembrie 2020 am împodobit bradul de Crăciun împreună cu iubitul meu și pregăteam casa de sărbătoare. Am decis să fac testul de sarcină, fără că iubitul meu să bănuiască ceva. Nu îi spusesem absolut nimic despre niciun simptom care avea să prevestească marea minune. Am făcut testul în baie, vreme în care el știa că eu sunt la duș și nu înțelegea de ce durează atât de mult până termin. Primele și singurele persoane care au aflat în acea zi că voi deveni mamă sunt cele două viitoare bunici. Mama mea și mama lui” a spus Larisa, pentru sursa citată.

Cum a reacționat iubitul Larisei Udilă, atunci când a aflat că vedeta este însărcinată

Tot pentru sursa citată, Larisa Udilă a descris momentul în care iubitul lui a aflat că ea este însărcinată. Cu sufletul plin de emoție, cei doi au plâns împreună minute în șir.

„Când a văzut testul, lacrimile i-au invadat chipul și m-a strâns la pieptul lui ca și când nu mă văzuse de mult timp. Am plâns împreună, îmbrățișați, minute în șir și ne spuneam unul altuia cât de norocoși suntem de tot ceea ce ni se întâmplă în viață” a mai completat Larisa Udilă.

Sursă foto: Instagram