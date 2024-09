”Extraterestrul negru”, cel mai modificat om din lume, vine la International Tattoo Convention Bucharest

În septembrie, la cea de-a XII-a ediție International Tattoo Convention Bucharest organizată de Costi Azoiței, Berăria H devine loc de exprimare artistică pentru unii dintre cei mai cunoscuți tatuatori internaționali și naționali aflați în cea mai bună formă. În data de 20-22 septembrie 2024, „cavalerii celei de-a zecea arte” te așteaptă să explorezi o lume fascinantă, în culori și motive variate, să descoperi stiluri diferite și unice – realiste, minimaliste, tradiționale, new school.

Artiști versatili își vor etala îndemânarea și vor răspunde cu forță creatoare cererilor voastre de-a lungul celor trei zile, iar Berăria H va deveni o galerie de artă colaborativă în toată puterea imaginației. Black Alien Project, supranumit „cel mai modificat om din lume”, este unul dintre invitații speciali ai acestei ediții. Cu aspect extravagant și viziune cosmică, Black Alien Project a captivat publicul prin abordarea inovatoare în arta tatuajelor.

Cunoscut pentru transformările sale spectaculoase și modul în care redefinește conceptele tradiționale de frumusețe, Black Alien Project aduce o doză unică de creativitate și originalitate la International Tattoo Convention Bucharest. Experiența vastă în domeniu și pasiunea pentru artă fără limite îl definesc și fac din el un invitat care promite să surprindă și să cucerească persoanele care vor veni să-l întâlnească. Black Alien Project va fi disponibil pentru interviuri și demonstrații live la standul din cadrul evenimentului.

”Mă bucur enorm de tot ce am reușit să fac până acum și de nivelul la care am dus această Convenție. Ce se va întâmpla la această ediție e cu totul diferit. Avem 15 invitați speciali din domeniu și organizatori care au dorit să participe, din Columbia, Bulgaria, Franța sau Olanda. Nu am visat că vom avea o Convenție de asemenea anvergură. Anthony Loffredo este un personaj ca să spun așa. Are 35 de ani, e originar din Franța și a început să se ttransforme din anul 2015. Vă aștept cu drag să veniți weekendul următor, la Berăria H și să ne vedeță la treabă”, a spus Costi Azoiței, artist tatuator, presedinte al Ascociației Tattoo&Piercing România și, totodată, organizator al International Tattoo Convention Bucharest.

Printre invitații care au confirmat prezența până acum se numără: Bob Tyrrell, Dana Brunson – tatuator american cu o carieră impresionantă și o influență semnificativă în lumea tatuajelor, Robert Hernandez, Victor Chill, Victor Portugal, Randy Engelhard, iar lista continuă să devină impresionantă.

Mixul de creativitate și talent al tatuatorilor este completat de spectacole de magie, concursuri ieșit din comun de neobișnuite, cu diverse teme, concerte, sesiuni de meet and greet cu invitații, momente inedite de body suspension și freak show care dau o dimensiune spectaculoasă convenției.

Juriul reunește personalități din domeniu, recunoscute la nivel internațional, câștigători ai unor premii importante: Sir Fred Thomas, Randy Engelhard, Durb Morrison sau Bob Tyrrell

Mai multe informații se pot găsi pe pagina de Facebook a evenimentului, iar biletele pot fi achiziționate online de pe www.yellowtickets.ro și www.livetickets.ro.

International Tattoo Convention Bucharest este un eveniment anual care aduce împreună artiști, pasionați și curioși din întreaga lume pentru a celebra arta tatuajului în toate formele și culorile sale. În fiecare an, evenimentul oferă o platformă și o rețea de inspirație, educație și distracție, promovând artiștii talentați și dezvoltând comunitatea pasionaților de tatuaje.