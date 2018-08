Faimosul DJ Markus Schulz, totul despre nunta de la Ibiza cu românca Adina Butar! Buget de sute de mii €, 200 de invitați și…

The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike sau Markus Schulz sunt doar câteva dintre numele mari de la UNTOLD 2018. (Oferta speciala playstation) CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a avut privilegiul să discute cu ultimul dintre artiștii menționați. Acesta are o relație cu românca Adina Butar, cu care, de altfel, urmează să se căsătorească anul viitor. Buget de sute de mii de euro, peste 200 de invitați și muzică bună. Toate detaliile, în exclusivitate, mai jos! (CITEȘTE ȘI: AIMI L-A CUCERIT PE DJ-UL MARKUS SCHULZ!)

După o relație de cinci ani, Adina Butar a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, DJ-ul Markus Schulz, de Anul Nou, în fața a mii de oameni. Iar acum… cei doi au fixat și data nunții! Evenimentul va avea loc anul viitor, pe 1 iunie. Practic, cel mai important eveniment din viața lor. Iar locul ales nu este unul oarecare! DJ-ul numărul 1 al Americii și aleasa inimii sale vor spune ”Da!” în Ibiza. Cei doi au închiriat un resort întreg pentru patru zile! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a discutat cu cunoscuții artiști, care au fost prezenți la UNTOLD. (Reduceri mari la jocuri PC)

“Este unul dintre cele mai tari festivaluri. Sunt mândru că mă aflu aici. Am venit acum mulți ani în România, într-un club, totul a fost fantastic. Îmi aduc aminte și acum de mâncarea tradițională de la voi, în special de sarmale. Iubesc mâncarea românească. Sarmale, mămăligă…”, ne-a declarat, cu zâmbetul pe buze, Markus Schulz, unul dintre cei mai apreciați DJ din lume. (CITEȘTE ȘI: O ROMÂNCĂ CELEBRĂ S-A LOGODIT CU UNUL DINTRE CEI MAI BUNI DJ DIN LUME! A CERUT-O ÎN CĂSĂTORIE PE SCENĂ, DE REVELION)

Prezentă alături de iubitul ei la UNTOLD, Adina Butar a oferit mai multe detalii despre nunta ce urmează să aibă loc anul viitor. Au stabilit nașii, locul, absolut tot! Urmează, cu siguranță, o distracție pe cinste!

“Ne-am cunoscut în studio, prin muzică. A fost dragoste la prima vedere. Acum locuim în Miami, avem acolo un apartament. Este un avantaj că suntem mult timp împreună, călătorim, suntem în turnee. Nu sunt deloc geloasă, deși el are multe fane. Deloc! La fel e și el. Niciunul dintre noi nu este posesiv în relație. Copil? Mai întâi să facem nunta! Pe 1 iunie 2019! Vă așteptăm pe toți acolo! Nu mi-am ales încă rochia. Nunta va fi la Ibiza, la un resort foarte drăguț. Vor fi foarte mulți DJ invitați, foarte mulți artiști… Probabil va fi și o horă, vom păstra și câteva lucruri tradiționale românești. Deocamdată, am investit mai multe zeci de mii în nuntă. Depinde câte persoane vor veni. Ne așteptăm la 200 de persoane, dar probabil vor fi mai mulți. Ferry Corsten este nașul nostru, unul dintre dintre cei mai buni prieteni de-ai noștri”, a spus, la rândul ei, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Adina Butar.

Cine este Adina Butar

Adina Butar are 28 de ani și este originară din Deva, județul Hunedoara. Tânăra s-a lansat în România sub numele de scenă Aimi, iar Markus Schulz a remarcat-o după ce a ascultat întâmplător una dintre piesele ei. Cei doi au început să colaboreze pe plan profesional, iar de acolo și până la povestea de dragoste pe care o trăiesc astăzi nu a mai fost decât un pas. În prezent, cei doi logodnici locuiesc împreună în Miami. (VEZI ȘI: IUBITA ROMANCA A CELUI MAI BINE COTAT DJ DIN LUME A ATRAS TOATE PRIVIRILE CAND A APARUT ASA)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)