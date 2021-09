Familia Mariei Macsim Nicoară nu renunță! Au apelat la experți din străinătate pentru a elucida cazul

După ce autoritățile române au închis cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, familia acesteia a căutat experți în străinătate, care să rezolve totul. Sora artistei a declarat că specialiștii au spus din start că decesul s-a produs prin violență.

Dosarul de omor deschis după moartea Mariei Macsim Nicoară a fost clasat din lipsă de probe, chiar din luna aprilie 2021. Deși autoritățile consideră că și-au făcut datoria, ceea ce s-a întâmplat în noaptea de 9 spre 10 mai 2020 rămâne un mister neelucidat.

„Am știut din prima clipă, de când am văzut fotografiile surorii mele de după așa-numitul «accident casnic», că nu putea ajunge într-o asemenea stare printr-o simplă cădere pe scări. Și intuiția nu m-a înșelat niciodată. O confirmare în plus despre violența la care a fost supusă mi-a venit când am adus-o acasă la noi și am văzut urmările așa-numitului «accident casnic», infirmitățile pe care le avea (pareză, afazie, afagie etc.), dar și teroarea din privirea ei, însoțită de un tremur aproape permanent”, a declarat Elena Hereș, sora mezzosopranei, pentru bzi.ro.

Din explicațiile surorii artistei din Iași, căderea acesteia pe scări ar fi exclusă.

„Din aceste considerente, văzând slaba și ineficienta investigație a acestui caz și având convingerea că adevărul e altfel decât s-a prezentat oficial, am apelat la experți în criminalistică, medicină, fizică, biomecanică, chiar și din afara țării, pentru a descoperi ceea ce ni se ascunde sau nu se dorește a fi cercetat despre cazul morții surorii mele. Și ce am descoperit?! Că nu se confirmă căderea pe scări!

Lipsa loviturilor pe părțile proeminente, lipsa vânătăilor pe suprafețe mari pe corp de la contactul cu scările, loviturile situate bilateral și multe alte amănunte pe care le vom prezenta în instanță arată un lucru cert: nu a fost o cădere pe scări! Am întrebat specialiștii: «Atunci ce a fost?». Și, după măsurători, comparații, cercetări de ultimă oră în domeniu, specialiștii au concluzionat: a fost violență! Gravitatea, amplasarea și urmările fracturilor demonstrează clar că au existat mai multe episoade de agresiune foarte violentă în acea noapte!”, a mai precizat sora artistei.