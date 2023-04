Familia secretă a lui Florin Piersic. Acum are și doi nepoți mari, imagini de colecție

Florin Piersic are o familie frumoasă cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia! Celebrul actor are doi băieţi, pe Florin jr., din căsnicia cu Tatiana Iekel, şi pe Daniel, din căsătoria cu Anna Szeles. Maestrul are și doi nepoți mari, pe care îi vizitează destul de des.

Ajuns la venerabila vârstă de 87 de ani, Florin Piersic se poate considera un bărbat împlinit. Are o carieră de succes și o familie numeroasă, despre care vorbește mereu cu drag.

Fiul ce mare, Piersic jr., locuieşte la Bucureşti şi a ales să îi calce pe urme tatălui său. În schimb, fiul cel mic, Daniel Piersic, a decis să se mute la Viena, acolo unde și-a construit o familie frumoasă alături de soția lui și de cei doi copii. Cel mai mare, Mark Cristian, este un adolescent în toată regula, iar fratele său a împlinit 11 ani.

Spre deosebire de fratele lui mai mare, Daniel a ales cu totul altă meserie, cea de economist, fiind expert în comerț exterior și relații internaționale.

Ce relație are Florin Piersic cu fiul lui mai mic

Când părinții săi au divorțat, Daniel a rămas cu mama lui, iar o perioadă de timp au locuit împreună la Budapesta.

Fiul actorului a povestit cum s-a desfășurat copilăria sa, după divorțul părinților, și a menționat că cei doi au păstrat o relație de prietenie. De altfel, actrița Anna Szeles s-a asigurat ca Daniel să petreacă timp și cu tatăl lui.

„Verile le petreceam la Cluj. La 10 ani, mă urca mama în tren la Budapesta, iar aici, la Cluj în gară, mă aștepta Florin, tata. Cam așa au decurs lucrurile până pe la 17-18 ani, veneam vara și stăteam chiar și o lună. Deci am multe amintiri care mă leagă de Cluj. E ca și cum m-aș întoarce acasă, aici. Acum locuiesc la Viena. Și cumva acum, fac naveta Viena-Budapesta-Cluj. Dar nu e lung drumul. Pentru mine, trecerea într-o țară străină nu a fost facilă și m-am adaptat mai greu. La vârsta aceea, pentru mine, România însemna că eram mândru de mama și de tata. În Ungaria, a fost greu când ne-am mutat cu totul. Până la urmă, însă, m-am adaptat. A contat faptul că părinții mei au rămas într-o relație de prietenie foarte bună. Așa că mă întorceam des în România”, a declarat Daniel Piersic, potrivit impact.ro.