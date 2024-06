O nouă melodie românească a cucerit mapamondul! Imaginile cu jucătorii lui Real Madrid au ajuns virale

”Made în Romania”, melodia lui Ionuț Cercel, a făcut înconjurul lumii, după ce jucătorii lui Inter Milano au sărbătorit câștigarea titlului pe versurile sale. Imaginile au ajuns virale, iar piesa a ajuns cunoscută la nivel internațional. Nici fotbaliștii de la Real Madrid nu s-au lăsat mai prejos și s-au distrat pe ritmurile unei alte melodii românești, după ce au obținut victoria împortiva celor de la Borussia Dortmund.

Sâmbătă, 1 iunie, Real Madrid a învins cu 2-0 Borussia Dortmund, câștigând astfel pentru a 15-a oară Liga Campionilor. În prima repriză, echipa germană a avut ocazii mari, însă jucătorii nu au reușit să marcheze niciun gol. Ulterior, spaniolii s-au impus, iar Carvajal și Vinicius au înscris golurile care au asigurat victoria. După meci, învingătorii au petrecut împreună cu fanii la Madrid.

Citește și: COMPOZITORUL ORIGINALULUI DE LA “MADE IN ROMANIA” FACE DECLARAȚII ÎN PREMIERĂ DESPRE HIT-UL CARE A CUCERIT GLOBUL PĂMÂNTESC. CE ARE DE ÎMPĂRȚIT MARIUS MOGA CU IONUȚ CERCEL?! + E IMPLICAT ȘI CONNECT-R!

După victoria împotriva celor de la Borussia Dortmund, jucătorii lui Real Madrid s-au urcat într-un autocar descoperit și au sărbătorit alături de fanii lor, dar și de Carlo Ancelotti. Antrenorul a fost în centrul atenției, iar imaginile cu el au ajuns virale pe internet. Acesta a dansat cot la cot cu tinerii fotbaliști.

La un moment dat, în boxele autocarului, a început să se audă o melodie românească foarte cunoscută pe versurile cărora jucătorii s-au distrat la maximum. Este vorba despre variantă remixată a piesei ”Dragostea din Tei” care, de-a lungul timpului, a avut parte de 40 de adaptări în 12 limbi.

Apărută în urmă cu mai bine de 20 de ani, melodia ”Dragostea din tei” a făcut furori în 27 de țări încă de la apariția pe piața muzicală. În plus, albumul care conține acest hit a avut cifre de vânzări record, în Norvegia fiind premiat cu triplu Disc de Platină şi un Disc de Aur, în Germania şi Belgia cu câte un Disc de Platină, în Austria şi Finlanda cu câte un Disc de Aur.

Melodia ”Dragostea din tei” a făcut furori și în autocarul celor de la Real Madrid. Cu Vinicius și Carlo Ancelotti în prim-plan, jucătorii clubului spaniol s-au întrecut în mișcări de dans. Antrenorul a reușit să țină pasul cu tinerii fotbaliști, iar imaginile cu el au ajuns virale în mediul online.

Carlo Ancelotti a răsuflat ușurat pentru că echipa lui a reușit să pună mâna pe cel de-al 15-lea trofeu UEFA Champions League. După meci, antrenorul a oferit câteva declarații și a mărturisit că partida a fost una grea pentru jucătorii săi.

„Niciodată nu o să mă obişnuiesc, deoarece a fost foarte dificil, mai mult decât ne aşteptam. În repriza a doua am fost mai buni, mai echilibraţi. Este un vis care continuă. L-am certat puţin în prima repriză (n.red. pe Vinicius). În prima repriză am fost cam leneşi, am pierdut multe mingi, iar ei au jucat aşa cum au vrut.”, a spus Carlo Ancelotti, pentru Marca.