Contractul momentului în fotbal. Raul Andrei Perțea a semnat cu Real Madrid! „Este jucătorul generaţiei sale”

Bomba momentului în fotbal! Un internațional român a semnat cu Real Madrid! Cine este norocosul român care a semnat cu madrilenii?

Raul Andrei Perţea, care va împlini 15 ani pe data de 10 mai, i-a dat pe spate pe madrileni. Tânărul fotbalist a semnat un nou contract cu juniorii clubului Real Madrid.

Raul Andrei Perțea s-a născut în Toledo, Spania, din părinții români, dar a decis să reprezinte țara de origine, România, la nivel internațional. A participat la două meciuri pentru echipa națională a României sub 15 ani, toamna trecută. De remarcat este absența sa de la convocarea echipei sub 15 ani în luna februarie.

Raul Andrei Perțea joacă pentru Real Madrid încă din 2015, de când nu împlinise nici măcar șase ani. Se află sub îndrumarea madrilenilor de aproape 10 ani, iar conducerea a hotărât să îi recunoască eforturile.

Raul a primit o nouă ofertă de contract din partea clubului madrilen, iar fotbalistul român a acceptat-o ​​fără ezitare. Momentul semnării a fost surprins de Real Madrid și distribuit pe rețelele sociale pentru toți fanii clubului să poată să-l vadă.

Raul Andrei Pertea 🇷🇴 (2009) keeps scoring for Real Madrid!

Like his defender team-mate Edu Corlat, Raul is involved in his team’s goals almost every week. This one against Getafe a week ago. All finesse and technique, just like the player himself.

📽️ GroupDoze pic.twitter.com/I7mcneJF3I

— Alex Scout (@AlexScoutRo) February 4, 2024