Radu Drăgușin, distrus de englezi după ce Tottenham a fost surclasată de Fulham

Românii erau în delir, după ce au aflat că Radu Drăgușin a semnat cu Tottenham! Internaționalul român a avut de ales între echipa din Anglia și FC Bayern Munich, însă a preferat să plece în UK. Ce-i drept, mulți se așteptau să-l vadă mereu pe titular pe sportiv, însă acest lucru nu prea a fost posibil. Recent, a intrat în vizorul englezilor care l-au criticat pentru jocul împotriva celor de la Fulham. Ce au putut să spună despre el?

Radu Drăgușin a fost titular în meciul împotriva celor de la Fulham. Românul s-a bucurat de încă o apariție în echipa celor de la Tottenham, spre delirul românilor. Ei bine, englezii n-au avut tocmai ochi buni să-l vadă jucând, căci foarte mulți dintre ei l-au criticat pe internet pentru jocul nu prea bun, dar și pentru faptul că „suferă” la capitolul poziționare. Fundașul naționalei nu a fost deloc iertat, ba chiar se află în vizorul fanilor englezi.

Foarte mulți fani ai echipei Tottenham l-au judecat dur pe Drăgușin pentru jocul slab de picior stâng și pentru faptul că nu s-ar fi poziționat așa cum ar fi trebuit în teren. Fulham a câștigat meciul fără drept de apel, scor 3-0. După rezultatul nefavorabil încasat de cei de la Tottenham, românul nostru a ieșit cel mai șifonat.

Dragusin has looked comfortable on his first start so far, keep it going 👍🏾

Worst performance of the season. Quite embarrassing that we lose 0-3 in the game after a major win against Villa away. Not one thing to praise today. Not good enough.

— Mikkel Moritsen🇩🇰 (@MMoritsen) March 16, 2024