Compozitorul originalului de la “Made in Romania” face declarații în premieră despre HIT-ul care a cucerit globul pământesc. Ce are de împărțit Marius Moga cu Ionuț Cercel?! + E implicat și Connect-R!

Marius Moga și Sebastian Dobrincu au pus bazele unei aplicații ce își propune să revoluționeze industria muzicală, la nivel global, prin introducerea inteligenței artificiale. Însă pe lângă REVOCALIZE, celebrul compozitor se ocupă în continuare de ceea ce l-a consacrat – scrierea și elaborarea de piese pentru marii artiști. Aici apare surpriza, pentru că fostul jurat de la Vocea României dezvăluie că nici după aproximativ trei decenii de activitate nu a descoperit rețeta HIT-ului. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Marius Moga a oferit un interviu de zile mari, ocazie cu care a făcut lumină și în cazul melodiei care a înconjurat planeta – Made in Romania.

Inițial, structura HIT-ului global are la bază negativul de la Mr. Originality, piesă lansată alături de Simplu. Ulterior, Loredana și Connect-R au făcut adaptarea melodiei lui Moga, transformând-o în imnul Pro TV. Al treilea pas a fost făcut de Petrică și Ionuț Cercel, care au dus Made in Romania peste hotare.

Marius Moga a lansat o aplicație muzicală, globală, alături de Sebastian Dobrincu, dar spune adevărul. Vestitul compozitor nu a descoperit rețeta HIT-ului!

CANCAN.RO: Care este situația cu REVOCALIZE?

Marius Moga: Este o unealtă, folosește inteligența artificială, ca unealtă, nu ca înlocuitor al oamenilor, asta e important de precizat. Doi, este necesar, pentru că se lansează tot mai multă muzică, sunt tot mai mulți oameni care vor să fie artiști, să iasă în față. Și atunci, undeva trebuie să se producă și un upgrade la cum selectăm muzica aia. Dacă ai terminat două piese și pe alea le ai gata, tinzi să crezi că sunt cele mai bune ale tale. Cu REVOCALIZE poți să asculți creații făcute pentru tine ca artist.

CANCAN.RO: Tu mai ești în exercițiul funcțiunii, mai faci muzică?

Marius Moga: Da. O fac de când lumea și Pământul, cu același drag și aceeași pasiune. Și mă iau și în serios când o fac, la modul că nu mă bazez pe numele meu sau că «gata, am scris-o eu și o să fie HIT». Nu prea am asta!

CANCAN.RO: Deci ai avut și eșecuri…

Marius Moga: Foarte multe. Recomand tuturor oamenilor care creează să aibă curajul de a da chix, nu e ca și cum ne-a dat Dumnezeu talent și clarviziune, despre care o să meargă.

CANCAN.RO: Deci tu n-ai rețeta unui HIT?

Marius Moga: Cine zice că are rețeta e cel mai puțin probabil să o aibă. Pentru că fiecare piesă e o altă rețetă, e o altă «mâncare».

Ionuț Cercel a cântat „Made in Romania”, dar Marius Moga s-a aflat la baza primei forme a melodiei. Compozitorul nu-și adjudecă meritele succesului internațional

CANCAN.RO: Cum facem cu acest REVOCALIZE, să nu apară plagiatele? Hai să luăm exemplul piesei „Made in Romania”, o piesă făcută după piesa voastră…

Marius Moga: Nu e același lucru, ce zici tu. REVOCALIZE converstește o voce umană într-un alt timbru. Tu ce vorbești, vorbeși despre copyright, despre drepturile de autor.

CANCAN.RO: Piesa aceea a fost luată, până la urmă?

Marius Moga: Eu tind să cred că dacă nu se întâmpla în ordinea în care s-a întâmplat și anume – eu am făcut refrenul la ” Mr. Originality”, l-am invitat și pe Smiley să terminăm piesa împreună, pentru Simplu. Am lansat-o cu trupa Simplu, apoi Loredana a venit și a zis «hai să o facem imnul Pro TV de 1 decembrie». Am adaptat-o, ea, practic, și Connect-R e implicat în adaptarea respectivă. Și abia după un an sau doi, tatăl lui Ionuț Cercel a făcut adaptarea, a făcut varianta lor.

CANCAN.RO: Tu ai fost sunat sau întrebat?

Marius Moga: Nu. Dar e irelevant, din perspectiva mea dacă Loredana nu voia să facă adaptarea, dacă Ionuț și tatăl lui nu voiau să facă adaptarea asta, azi nu aveam despre ce vorbi. Cumva e un merit al tuturor celor implicați în acest lanț de evenimente. Nu pot să zic că e doar meritul meu sau al lui Smiley sau al Loredanei și Connect-R sau al lui Ionuț Cercel și Petre Cercel. Eu cred că e meritul tuturor că s-a ajuns ca o lume întreagă acum să viralizeze această compoziție.

CANCAN.RO: Și în definitiv a câștigat publicul!

Marius Moga: Eu cred că întotdeauna este despre public. Ca om creativ, drepturile de autor îți dau o șansă să trăiești din asta, că dacă n-ar exista, de ce te-ai mai apuca să compui. Ar trebui să-ți iei un job și să pui ceva pe masă, drepturile de autor te ajută să trăiești din asta. Dar în cazul piesei ăsteia chiar e un cumul de forțe, nu cred că e meritul unuia singur, luat separat.

