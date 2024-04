„Mulţumesc, tată”. Tributul adus de Ionuţ lui Petrică Cercel, după nebunia declanşată de Inter Milano cu piesa „Made in Romania”. VIDEO

Gestul emoționant făcut de Ionuţ pentru tatăl său, Petrică Cercel. Manelistul a ales să-i aducă un tribut emoționant după nebunia declanșată de Inter Milano cu piesa „Made in Romania”. Maneaua lansată în urmă cu 16 ani face furori la nivel mondial!

Sărbătoare în Italia pe ritmul de manele românești. Jucătorii de fotbal de la Inter Milano au sărbătorit victoria titlului pe melodia „Made in Romania”. Melodia a fost lansată în urmă cu 16 ani de Ionuț Cercel, fiul lui Petrică Cercel. Tinerii din întreaga lume cunosc maneaua și se filmează făcând tot felul de coregrafii.

După nebunia declanşată de Inter Milano cu piesa care l-a făcut celebru pe Ionuț Cercel, manelistul a postat un video emoționat pe rețelele de socializare. Acesta i-a adus un tribut tatălui său, Petrică Cercel, cel care i-a fost alături atunci când s-a lansat în industria muzicală. Manelistul s-a filmat în fața unui perete pe care se află portretul tatălui său.

„Vă salut oameni buni! Vreau să încep acest video, așa cum am început în urmă cu mulți ani de zile melodia mea Made in Romania. Adică, cum? Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ăsta am fost, ăsta am rămas, ăsta voi fi toată viața mea cât voi trăi pe acest pământ. Țin să mulțumesc pentru tot ce se întâmplă cu melodia asta Made in Romania, care am cântat-o în urmă cu 17-18 ani, nici nu mai știu exact câți ani sunt. Echipa de fotbal, Internatzionale Milano, au sărbătorit aseară la ei în vestiar câștigarea titlului, nici nu știu exact, pentru că nu prea le am cu fotbalul, eu sunt cu muzica și atât, dar e o mare bucurie în suflet pentru că știu cât de mare este această echipă. Nu pot decât să mă bucur că ei în vestiar s-au bucurat și au dansat pe melodia mea, Made in Romania. Vreau să mulțumesc pe această cale și tuturor televiziunilor din România care m-au contactat să ies să dau un interviu, să spun două-trei cuvinte. Le mulțumesc, dar nu este felul meu să ies să vorbesc așa pe la televiziuni. Eu am ales să vin aici pe pagina mea, unde am oamenii mei care sunt doar pro cu ceea ce se întâmplă, pentru că sunt și alții care poate nu le convine că melodia lui Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel, e pe tot globul și se distrează tot globul după melodia mea. Eu unul, îi iubesc și pe ei, îi respect și le mulțumesc pentru absolut tot. Mulțumesc Dumnezeu, mulțumesc tatăl meu, Petrică Cercel și mulțumesc tuturor oamenilor cărora le place această melodie!”, a fost mesajul transmis de Ionuț Cercel pe pagina sa de Facebook.